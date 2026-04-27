El PSOE de Almería critica el "fracaso" de la Junta en vivienda y pide precios "asequibles" para jóvenes y familias

La candidata al Parlamento andaluz por el PSOE de Almería Victoria Cruz atiende a los medios en el barrio de Los Ángeles. - PSOE

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Parlamento andaluz por el PSOE de Almería Victoria Cruz ha criticado el "fracaso" del modelo de vivienda impulsado por la Junta de Andalucía y ha planteado soluciones dirigidas a jóvenes y familias, entre ellas la construcción de vivienda pública "asequible", la rehabilitación en barrios como Los Ángeles y el blindaje de la vivienda protegida frente a la especulación.

Según ha trasladado el PSOE en un comunicado, el modelo de vivienda del Gobierno andaluz "ha agravado las dificultades de acceso a la vivienda", por lo que la formación ha defendido un "cambio de rumbo" basado en la promoción pública y la rehabilitación urbana.

La candidata socialista ha asegurado que "ser joven en Almería y querer independizarse se ha convertido en una carrera de obstáculos que el PP no ha dejado de complicar por la ausencia de una política de vivienda asequible", y ha sostenido que este modelo "está lejos de ser una solución para los ciudadanos".

Cruz ha criticado que la Junta aún no haya aclarado si se va a acoger al nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contempla 1.200 millones de euros del Gobierno central para Andalucía con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. "Dinero hay, pero lo que falta es voluntad política", ha subrayado.

Cruz ha puesto como ejemplo del "modelo fallido" del PP las viviendas protegidas construidas por la empresa municipal 'Almería XXI', cuyos precios superan los 200.000 euros. "¿Cómo pueden llamar 'vivienda pública' a viviendas que cuestan igual o más que las del mercado inmobiliario?", ha cuestionado.

La representante del PSOE ha señalado que el 75 por ciento de los adjudicatarios por sorteo renuncia a estas viviendas al no poder asumir su coste, lo que, según ha apuntado, provoca que "tres de cada cuatro se queden fuera y, finalmente, muchas de esas viviendas acaben en manos de personas que ni siquiera estaban en el sorteo". "Eso no es política social, eso es el fracaso absoluto de la gestión del PP", ha afeado.

PLAN ENTRADA CERO

Cruz ha realizado estas declaraciones en el barrio de Los Ángeles, donde ha señalado la falta de intervención de la Junta en materia de vivienda, pese a tratarse de una zona envejecida, con edificios de más de 35 años y problemas de accesibilidad.

Frente a esta situación, ha defendido que el PSOE apuesta por "la construcción de viviendas que verdaderamente puedan pagar familias y jóvenes, con precios asequibles, y por la rehabilitación de viviendas en barrios como Los Ángeles".

Asimismo, ha puesto en valor el compromiso de María Jesús Montero de poner en marcha el Plan Entrada Cero, que permitirá a los jóvenes acceder a su primera vivienda con un préstamo a interés cero para cubrir el 20 por ciento de la entrada. "Es la solución que necesitan muchas familias", ha explicado.

Además, ha señalado la apuesta del PSOE por blindar las viviendas protegidas para evitar que "vuelvan a convertirse en un instrumento de especulación".

Cruz ha defendido que "Almería merece una oportunidad, precios justos y un Gobierno que trabaje para la gente y no para los especuladores", y ha llamado a aprovechar las elecciones del 17 de mayo para impulsar un cambio en la política de vivienda.