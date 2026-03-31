PSOE-A, Por Andalucía y Adelante subrayan que Moreno ha convocado andaluzas en mayo para evitar el caso Mascarillas

Archivo - La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, PSOE-A, en una imagen de archivo flanqueada por Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de izquierda han coincidido este martes en su lectura de por qué el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido que las elecciones al Parlamento de Andalucía sean el 17 de mayo frente a alguna fecha de junio como se barajó inicialmente.

Y esa es el calendario de declaraciones que se celebrarán a lo largo de junio del llamado caso Mascarillas, la investigación judicial abierta en un juzgado de Almería por el presunto cobro de comisiones por la contratación de material sanitario, y dentro de la cual aparece la declaración del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, el 26 de junio.

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha asegurado en este sentido que Moreno "sabía" que el juicio a 43 personas relacionadas con el PP en Almería por prevaricación, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, organización criminal y blanqueo de capitales estaba fijado entre el 28 de mayo al 26 de junio y "ha ocultado" esta información "fundamental" a los andaluces y andaluzas con la que ha denominado "convocatoria electoral anticipada".

Según una nota de este partido, Márquez ha denunciado que el presidente andaluz adelanta las elecciones al 17 de mayo para que la ciudadanía acuda a las urnas "sin saber la verdad" sobre la "trama criminal" con conexiones "con el narcotráfico y el tráfico de armas" y con "dinero negro" incautado a los arrestados, muchos cargos del PP en Almería, "en fundas de almohadas" o en "bolsillos de la ropa" guardada en armarios.

Ha precisaddo María Márquez en este sentido que el Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento un escrito para reclamar la convocatoria "urgente y extraordinaria" de la Diputación Permanente para que ante ella comparezca de inmediato Moreno y su Consejo de Gobierno y que ofrezcan "todas las explicaciones" de esa investigación judicial porque "no podemos consentir que los andaluces y andaluzas acudan a las urnas sin saber la verdad".

Por su parte, el candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha indicado que ahora sabemos que Moreno "no solo adelantó un mes las elecciones para evitar debates pendientes", sino que también lo hizo para "evitar paseíllos pendientes por los juzgados".

"Andalucía merece un gobierno que ponga el interés de la gente en el centro, y no el suyo propio", según ha indicado en su cuenta en la red social X.

En su caso, el candidato de Adelante Andalucía a la Junta, José Ignacio García, ha acusado este martes a Juanma Moreno de "adelantar las elecciones" autonómicas al 17 de mayo para que no coincidieran con el "desfile judicial" de los imputados "del caso de corrupción del PP de Almería", lo que es "bastante reprochable".

"Una semana después lo sabemos", ha indicado García, en alusión a los motivos de presidente para poner las elecciones el 17 de mayo.

"Qué casualidad que ha puesto las elecciones justo antes de que empiecen a desfilar todos los imputados del caso de corrupción del PP de Almería por los juzgados, empezando por el expresidente de la Diputación", ha indicado.

A su juicio, esto refleja "miedo" y que Moreno "tiene mucho que ocultar en el caso de la corrupción del PP de Almería". Ha insistido en que los andaluces tienen que conocer "qué ha pasado con el dinero público que presuntamente se han estado llevando calentito los señores del PP de Almería".

Ha manifestado que, durante la campaña, Adelante planteará "un debate social sobre la corrupción" y "cómo determinados partidos políticos, cuando están en el poder, utilizan las instituciones para llevárselo calentito".