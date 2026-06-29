PSOE exige al PP explicar el pago de un supuesto viaje "privado" a Madrid del expresidente de la Diputación de Almería

El portavoz del PSOE en la Diputación de Almería, Juan Manuel del Real Ruiz. - PSOE

ALMERÍA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Almería, Juan Manuel del Real Ruiz, ha exigido al PP que dé explicaciones sobre el viaje a Madrid que investiga un juzgado de Almería del expresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García y quien fuera su jefa de gabinete que habría sido sufragado con fondos públicos pese a su carácter "privado".

Del Real ha reclamado a la Diputación Provincial que aclare cuál fue la agenda institucional desarrollada por el expresidente y su asesora durante esos días de junio de 2025, en los que supuestamente había prevista una reunión en la sede de la FEMP, y si el viaje "respondía realmente a motivos oficiales", según ha detallado en una nota.

Asimismo, ha pedido que se haga pública la relación de desplazamientos realizados por ambos responsables durante su etapa al frente de la institución para comprobar "si todos ellos estuvieron vinculados al ejercicio de sus responsabilidades públicas o si existieron otros viajes de carácter similar".

"Seguimos sin saber qué hacía el expresidente de la Diputación en Madrid, cuál era su agenda institucional o si este tipo de desplazamientos era una práctica habitual. Los almerienses tienen derecho a conocer cómo se utilizó su dinero", ha afirmado.

El portavoz socialista ha señalado que este nuevo procedimiento judicial se suma a las comparecencias celebradas durante las últimas semanas en el denominado 'caso Mascarillas', en el que ya han declarado como investigados destacados dirigentes y exdirigentes del PP.

"Lo preocupante no es solo que se acumulen las investigaciones judiciales; lo verdaderamente grave es que el PP continúe sin ofrecer ni una sola explicación a la ciudadanía", ha señalado del Real, quien ha criticado que la dirección provincial del partido haya levantado "un muro de silencio" sobre unos hechos que afectan directamente a antiguos y actuales cargos públicos de la Diputación Provincial.

Del Real ha insistido en que la transparencia y la rendición de cuentas "deben formar parte de cualquier administración pública" y ha reclamado al PP que "deje de esconderse y explique tanto lo ocurrido en el denominado caso Mascarillas como las circunstancias que rodean el viaje a Madrid investigado judicialmente".