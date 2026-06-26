PSOE-A insta a Vox a pedir una comisión parlamentaria sobre el caso Mascarillas de Almería para apoyar a Moreno

El secretario de Organización del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Nicolás Ayala. - PSOE

ALMERÍA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Nicolás Ayala, ha emplazado este viernes a Vox a decidir si reclamará una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el caso Mascarillas, que investiga la presunta contratación irregular en la Diputación de Almería para el cobro de comisiones, como condición para apoyar la investidura de Juanma Moreno.

El diputado autonómico confía en que el Parlamento de Andalucía constituya "más pronto que tarde" la nueva comisión de investigación solicitada por el PSOE para esclarecer las "responsabilidades políticas" derivadas de la presunta trama de corrupción, sentido en el que cree que Vox "tendrá que decidir de qué lado está y si incluye esta exigencia".

Además, Ayala ha animado en una nota a los parlamentarios de Vox a exigir el cese del diputado provincial de Captación de Fondos Europeos y alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, quien también está investigado en esta causa como otra de las condiciones para "facilitar su investidura".

"A los almerienses les interesa conocer toda la verdad sobre un asunto que afecta a la Diputación Provincial y de manera muy directa al PP. Por lo tanto, esperamos que ningún partido contribuya a impedir que se investiguen las responsabilidades políticas que puedan derivarse de esta causa", ha añadido.

Para los socialistas, la investigación judicial del caso ha entrado en una fase "clave" después de que haya concluido la ronda de declaraciones ante el juez instructor de los investigados, entre ellos el expresidente de la Diputación, dos exvicepresidentes y el exalcalde de Fines, además del actual teniente de alcalde de Olula del Río, Juan Sánchez Urán, y el diputado provincial Juan José Martínez.

"Más de 40 personas investigadas han comparecido durante este mes de junio ante el juzgado, aunque la mayoría se ha acogido a su derecho a no declarar y únicamente han trascendido parte de las declaraciones de algunos investigados que podrían ayudar a empezar a esclarecer lo ocurrido en la Diputación Provincial", ha incidido.

Con ello, ha lamentado que, mientras la investigación avanza, en el PP y en la Diputación Provincial "impere la ley del silencio" y "nadie haya ofrecido explicaciones a la ciudadanía sobre una causa que afecta a antiguos y actuales cargos públicos del PP".

"Será la investigación judicial la que determine el alcance de los hechos, pero lo que ya resulta evidente es que el Partido Popular no puede seguir escondiéndose detrás del silencio mientras continúan acumulándose diligencias judiciales y responsables públicos investigados", ha añadido.