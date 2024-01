PSOE e IU-Podemos en Roquetas (Almería) critican cortes en el suministro de agua y urgen medidas si se avería desaladora

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado un moción al pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) para en la que insta al equipo de Gobierno del PP a adoptar "medidas" para evitar el corte de suministro de agua potable a la población en caso de parada de la desaladora del Campo de Dalías por avería o por labores de mantenimiento.

Por su parte, el grupo municipal de IU-Podemos ha solicitado "explicaciones" de "por qué si la desaladora suministra a varios municipios, solo Roquetas de Mar ha tenido problemas de abastecimiento" o de "por qué no está preparado" el municipio "para aguantar ni tan siquiera 24 horas sin suministro".

En un comunicado, el concejal socialista, Rafael Torres, ha indicado que lo ocurrido el pasado 30 de diciembre, "en plenas celebraciones navideñas, no puede volver a pasar" y ha abogado por "tener medidas y recursos suficientes para que la ciudad siga funcionando en caso de parada de la desaladora".

Torres, quien se ha señalado el "daño incalculable" al sector turístico en caso de que la avería "se hubiera producido en pleno verano, con miles de turistas", ha subrayado "la seriedad de un asunto que no puede tomarse a la ligera".

La moción del PSOE insta a estudiar el acondicionamiento de depósitos para "almacenar suficiente agua y que permitan contar con algo más de margen en caso de parada de la desaladora".

"Esta Navidad no aguantamos ni 24 horas, que fue el tiempo que se tardó en reparar la desaladora, es algo que evidencia que no estamos preparados para una emergencia de este tipo", ha afirmado.

El concejal socialista ha apuntado que otros municipios que también reciben agua de la desaladora del Campo de Dalías, como Vícar o El Ejido, n"o sufrieron incidencias al contar con pozos de respaldo", pero ha remarcado que "en Roquetas no tenemos más pozos que los de Bernal, que como se ha visto el pasado diciembre, tienen elevados niveles de radioactividad que hacen que el agua no sea potable".

La moción socialista propone también estudiar la conexión de la red de Roquetas de Mar con otros pozos y acordar con sus propietarios el soporte necesario para mantener el servicio en caso de emergencia.

En cuanto a la radioactividad del agua de los Pozos de Bernal, Torres ha instado a alcalde, Gabriel Amat, y al PP "a dejar de mirar para otro lado mientras el Ayuntamiento de Almería sigue explotando un agua que está considerado como reserva estratégica del Poniente".

"El alcalde debe exigir a sus compañeros de la capital que dejen de sobreexplotar los Pozos de Bernal para que puedan recuperarse y tengan la suficiente calidad en caso de que tengamos que recurrir a ellos", ha asegurado para concluir que la moción propone también "mejorar los canales de comunicación ante una emergenci"a.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de IU y Podemos, Belén Pérez, ha criticado que, en la última incidencia, "se tardase tanto en avisar a la población y en unas fechas tan señaladas, previas a Nochevieja", mientras que "ya circulaba entre particulares por Whatsapp".

Pérez ha señalado que el PP debería "en las distintas administraciones, ya que los roqueteros también merecen saber por qué se ha dejado esquilmar el recurso hídrico para emergencias para el municipio, como es el Pozo de Bernal, por el Ayuntamiento de Almería bajo el beneplácito de la Junta de Andalucía o por qué no se está usando ya, después de tantas promesas y compromisos, agua de la depuradora para baldear las calles y regar los parques de forma que se pudiera trabajar con ese excedente para emergencias".

"Las cosas se rompen, y es un fastidio, y generalmente en el momento más inoportuno, a todos nos ha pasado antes o después en casa y lo sabemos, pero lo que marca la diferencia es la previsión y la gestión, y ahí tiene mucho que callar el PP de Almería capital, de Roquetas de Mar y de la Junta de Andalucía", ha destacado.