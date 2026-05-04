Rescatan a 21 inmigrantes de varias pateras en Almería tras una semana con siete cadáveres recuperados del mar

Archivo - Playa de Cabo de Gata (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias y de atención humanitaria a inmigrantes (ERIE-AHI) de Cruz Roja de Almería han atendido a un total de 21 personas rescatadas de distintas pateras a lo largo del puente de mayo, en el que se ha puesto fin de a una semana en la que se han rescatado hasta siete cadáveres en aguas del entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Fuentes de la entidad han confirmado a Europa Press que a lo largo de los tres últimos días se han producido tres activaciones de los equipos para atender a grupos de ocho, tres y diez personas que han sido rescatadas en el mar por los servicios de emergencias.

De otro lado, las autoridades han localizado en el mar durante la pasada semana los cadáveres de otros siete inmigrantes que, en casi todos los casos, portaban un chaleco salvavidas, lo que podría mostrar indicios del naufragio de una patera aunque no se ha localizado ninguna embarcación ni se han recibido avisos al respecto.

Los cuerpos de los varones, de origen extranjero, fueron hallados a una distancia de entre 15 y 20 millas náuticas de la costa, en espacios aledaños al Parque Natural de Cabo de Gata.

El primer cuerpo fue hallado en la zona de Las Salinas de Cabo de Gata el 26 de abril mientras que el segundo fue localizado por un buque mercante al día siguiente a unas 17 millas al sureste de Garrucha. El día 30 de abril aparecieron otros dos en aguas cercanas a Carboneras mientras el resto fueron localizados entre el 1 y 2 de mayo en aguas próximas a Níjar.