Rescatan en helicóptero a una senderista accidentada en el paraje Molinos Río de Aguas, en Sorbas (Almería)

ALMERÍA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado este domingo a una senderista accidentada en el paraje Molinos Río de Aguas, en Sorbas (Almería), en un operativo que ha requerido la activación del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y del helicóptero del Saer de la Comandancia de Granada ante la dificultad de acceso al lugar.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, fue sobre las 12,15 horas cuando el Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Comandancia de Almería (062) tuvo conocimiento de que una persona se encontraba accidentada en este enclave, por lo que alertó a la patrulla en servicio más cercana para que se desplazara a la mayor brevedad posible.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron el estado de la mujer y las dificultades del terreno, de modo que alertaron también a los servicios sanitarios y activaron al Greim, con apoyo aéreo.

Hasta la llegada del equipo de rescate, la patrulla de la Guardia Civil y los servicios sanitarios permanecieron junto a la herida. Finalmente, el Greim llevó a cabo su evacuación hasta el Hospital Torrecárdenas de Almería, adonde llegó a las 15,50 horas.