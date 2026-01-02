Roquetas de Mar (Almería) saca a licitación el nuevo servicio de transporte urbano con una inversión de 15 millones

Autobús urbano en Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha aprobado la licitación del nuevo servicio de transporte urbano colectivo, un proyecto que cuenta con un presupuesto base de más de 15 millones de euros y una vigencia de diez años.

El objetivo del equipo de Gobierno es "transformar radicalmente la movilidad interna de la ciudad, adaptándola a su realidad actual y futura mediante un sistema moderno, eficiente y respetuoso con el medio ambiente".

Las empresas interesadas en gestionar este servicio esencial podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 26 de enero, según ha señalado el Consistorio en una nota.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, que ha calificado esta licitación como "una de las gestiones más trascendentales de la legislatura", ha asegurado que el municipio "ha crecido de forma exponencial y nuestros vecinos merecen un transporte público a la altura de una gran capital".

"Con este contrato, no solo mejoramos un servicio, sino que vertebraron nuestra ciudad, facilitando que cualquier ciudadano pueda desplazarse de un barrio a otro con comodidad y rapidez", ha señalado.

Por su parte, la concejal de Presidencia de Roquetas, Rocío Sánchez, ha destacado la "dimensión social" que sustenta este proyecto. "Este nuevo contrato nace del compromiso de este equipo de Gobierno con la sostenibilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos".

"No buscamos simplemente poner autobuses en la calle, sino ofrecer una alternativa real de movilidad que conecte a las personas, que sea accesible para nuestros mayores y que cuide nuestro entorno", ha afirmado Sánchez.

Además, ha subrayado que "hemos diseñado un traje a medida para Roquetas, pensando en las necesidades reales de cada familia y en hacer de nuestra ciudad un lugar más amable y conectado".

UN SERVICIO NOCTURNO Y CUATRO LÍNEAS CONECTADAS

El diseño del servicio estructura la movilidad del municipio en cuatro líneas regulares, cuyas frecuencias han sido "planificadas minuciosamente para adaptarse a la demanda real de usuarios en cada franja horaria".

Una de las grandes novedades será la implementación de un servicio nocturno, "muy demandado por la ciudadanía", que operará de 22,00 a 00,00 horas de lunes a viernes, y ampliará su horario hasta las 03,00 de la madrugada los sábados, "ofreciendo una opción segura de desplazamiento para el ocio y el trabajo".

La modernización de la flota es otro de los pilares fundamentales del pliego. El Ayuntamiento exigirá la incorporación de vehículos eléctricos y de bajas emisiones, "reafirmando su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la reducción de la huella de carbono".

Además, "se garantizará la accesibilidad universal con autobuses totalmente adaptados para personas con movilidad reducida", han añadido desde el Ayuntamiento roquetero.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL USUARIO

"El salto de calidad también será tecnológico". El nuevo servicio llevará aparejada la puesta en marcha de una plataforma digital y una aplicación móvil que ofrecerá información en tiempo real.

Gracias a esta herramienta, los usuarios podrán conocer los horarios exactos, los tiempos de espera en parada y cualquier incidencia en el servicio al instante.

De esta forma, el Ayuntamiento garantiza la coordinación con el Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Almería, "asegurando que el sistema urbano se integre eficazmente con las líneas interurbanas para facilitar la intermodalidad y el trasbordo de viajeros".