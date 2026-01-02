Salud sitúa en seis días la demora media para obtener cita con el médico de familia en Vélez-Rubio (Almería)

Sala de espera de un centro de salud en Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha trasladado "un mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía de la comarca de Los Vélez y ha situado en seis días la demora media actual para obtener cita con el médico de familia en Vélez-Rubio.

Esta demora ha supuesto "una mejora muy significativa" respecto a la situación previa, cuando se alcanzaban demoras cercanas a los 30 días, una evolución que, según ha señalado en un comunicado la Junta de Andalucía, ha sido posible gracias a "la reorganización de agendas", el "refuerzo de la planificación asistencial" y "un seguimiento continuo de la demanda real de consultas".

El área sanitaria ha agradecido "la implicación y el interés de los vecinos y vecinas por la mejora continua de la atención sanitaria pública" y ha indicado que ha sido "consciente de la preocupación expresada en relación con el acceso a las citas médicas y la organización de la atención primaria en la zona", ante lo que ha querido aclarar "algunos aspectos relevantes con datos actualizados y objetivos".

En el resto de municipios que conforman la comarca de Los Vélez --Vélez-Blanco, Chirivel y María--, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería ha asegurado que "no existen actualmente demoras significativas" para la atención en consulta de Atención Primaria y que se ha garantizado "el acceso en plazos adecuados".

Sobre la percepción de centros con baja afluencia en determinados momentos, ha señalado que "la organización asistencial se adapta a distintos tipos de atención --citas presenciales, atención telefónica, gestión administrativa y seguimiento de pacientes crónicos--", lo que puede dar lugar a "una menor presencia física de usuarios en determinadas franjas horarias" sin que ello suponga "una reducción de la actividad sanitaria".

Asimismo, ha indicado que "continuado trabajando de forma constante para optimizar los recursos disponibles, mejorar la accesibilidad y responder de manera eficaz a las necesidades de una comarca con especiales características geográficas y poblacionales, como es Los Vélez", desde "el compromiso firme con una sanidad pública de calidad, equitativa y cercana".

La Junta ha reiterado "nuestra disposición al diálogo con la ciudadanía y con los representantes vecinales", al considerar que "la colaboración y la comunicación son herramientas fundamentales para seguir avanzando en la mejora de la atención sanitaria".