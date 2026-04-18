El sector del manipulado hortofrutícola se concentra este domingo en la Rambla de Almería ante el "bloqueo" del convenio

Archivo - Almacén de manipulado hortofrutícola. - COEXPHAL - Archivo

ALMERÍA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT-FICA Almería y CCOO Industria de Almería han llamado al sector del manipulado y envasado hortofrutícola a concentrarse este domingo 19 de abril, a las 11,00 horas, en el Anfiteatro de la Rambla de la capital para protestar por el "bloqueo" que mantiene paralizado el convenio colectivo provincial desde finales de 2024.

La convocatoria se produce tras año y medio de negociación, con 14 reuniones celebradas hasta la fecha, y ante una propuesta empresarial que ambos sindicatos consideran "regresiva".

La concentración se enmarca en un conflicto que afecta a la comercialización de frutas y hortalizas con destino europeo y que constituye uno de los "pilares de la economía provincial", según han señalado las organizaciones sindicales en un comunicado conjunto.

Sin embargo, advierten de que la plantilla trabaja con un convenio caducado desde el 31 de diciembre de 2024 y con unas condiciones laborales que, a su juicio, contrastan con las "cifras récord" de exportación del sector y con los bajos salarios y la pérdida de poder adquisitivo que soportan los trabajadores.

Según exponen UGT y CCOO, la mesa negociadora se ha estancado tras esos 14 encuentros por la posición de la parte empresarial, integrada por Asempal Agricultura, Coexphal y Ecohal Almería.

Sobre la mesa, según detallan, figura una propuesta que contempla una vigencia del convenio hasta 2030, una primera subida salarial del dos por ciento aplazada a 2027 y mecanismos de absorción que neutralizarían cualquier incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) por encima de ese porcentaje.

A ello se suma la pretensión de elevar la jornada semanal hasta las 48 horas y de duplicar el margen de jornada irregular, que pasaría del diez por ciento legal al 20 por ciento.

Frente a ello, CCOO Industria y UGT-FICA Almería reclaman que el nuevo convenio se ajuste al marco legal vigente y recoja salario mensual, una jornada de 40 horas con una irregularidad máxima del diez por ciento y un incremento salarial del cuatro por ciento por encima del SMI, fijado en 1.221 euros al mes en 2026.

Los sindicatos sostienen además que buena parte de la plantilla trabaja por encima del estándar legal de 40 horas, con retribución por horas y sin salario mensualizado, una situación que, según subrayan, deja a muchas trabajadoras pendientes de mensajes de última hora, incluso de madrugada, para conocer el turno del día siguiente.

El sector del manipulado y envasado hortofrutícola de Almería emplea en torno a 30.000 personas, "con un peso mayoritario de mujeres y una proporción significativa de trabajadoras y trabajadores migrantes".

UGT y CCOO inciden también en que los almacenes funcionan con jornadas largas, turnos variables y tareas repetitivas, y alertan de la siniestralidad asociada a dolencias musculoesqueléticas como problemas de hombros, espalda o túnel carpiano.

GRANADA COMO REFERENCIA

En este escenario, la referencia inmediata para la parte social se sitúa en Granada. Los sindicatos recuerdan que, a finales de 2024, el sector vecino alcanzó un preacuerdo que incluyó revisión salarial conforme al IPC, abono de atrasos y subidas de entre el 5,8 y el 7,4 por ciento, según la categoría profesional, además de fijar un precio hora de 9,77 euros.

Aquel acuerdo, firmado al borde de una huelga en plena campaña navideña, ha pasado a convertirse para las organizaciones sindicales en un umbral mínimo exigible en Andalucía.

La movilización de este domingo se presenta así como un "punto de inflexión" para medir la capacidad de respuesta de una plantilla que los convocantes describen como "históricamente dispersa y expuesta al miedo a represalias".

UGT y CCOO advierten de que, si la patronal no modifica su posición, apostarán por una movilización sostenida, con la feria sectorial prevista para el miércoles siguiente como primera parada.