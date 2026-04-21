El Servicio Jesuita a Migrantes supera las mil atenciones en asentamientos de Níjar (Almería) y se expande al Poniente

Una de las actividades formativas del Servicio Jesuita a Migrantes de Almería. - SJM-ALMERÍA

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almería ha realizado 1.034 primeras atenciones en asentamientos chabolistas de Níjar, lo que supone un 12 por ciento más que durante el año anterior, al tiempo que ha anunciado una nueva fase que le llevará a ampliar su presencia en el Poniente almeriense mediante su colaboración con la asociación Nakani de Roquetas de Mar, que lleva décadas de acompañamiento y servicio junto a la población migrante más vulnerable de la localidad roquetera.

Así lo ha trasladado la entidad con la publicación de su memoria anual de actividades 2025, en la que apunta las acciones realizadas para reforzar su capacidad de acompañamiento social en puntos clave del territorio almeriense a personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

Desde la ONG han señalado el incremento de acciones orientadas a la inclusión y la empleabilidad a lo largo de 2025, con 529 participantes en clases de castellano y 366 en iniciativas de formación prelaboral, lo que suponen "más del doble que el año anterior". A ello se suma la atención jurídica, con 392 personas acompañadas en procesos vinculados a documentación, acceso a derechos y regularización administrativa.

La entidad ha subrayado el esfuerzo para responder al actual contexto de regularización y a la creciente demanda de orientación jurídica, de modo que "la línea de hospitalidad y vivienda se afianza como uno de los ejes centrales del proyecto".

El programa cuenta con 82 plazas distribuidas en 13 viviendas, por las que ya han pasado más de un centenar de personas. De ellas, 17 han logrado acceder posteriormente a una vivienda autónoma y normalizada, "reflejo del impacto del acompañamiento en procesos reales de inclusión residencial".

En el área de sensibilización, ciudadanía y participación, el SJM-Almería ha llegado a 719 personas a través de talleres y charlas, además de impulsar actividades de ocio y convivencia en las que han participado 154 personas.

NUEVOS HORIZONTES

La Memoria refleja también una nueva etapa de crecimiento institucional y territorial, marcada por la ampliación de la presencia del SJM-Almería en la provincia y por el fortalecimiento de su estructura de acompañamiento.

En esta nueva fase, la entidad amplía su presencia en el Poniente almeriense, especialmente a través de la colaboración con la asociación Nakani de Roquetas de Mar, que lleva décadas de acompañamiento y servicio junto a la población migrante más vulnerable de la localidad roquetera. De este modo, el SJM-Almería refuerza su capacidad de acompañamiento social en otros puntos clave del territorio almeriense.

La asociación intercultural Nakani lleva dos décadas de presencia en Roquetas de Mar y se apoya en el trabajo voluntario de una docena de personas, con presencia significativa de las religiosas ursulinas y las Hijas de Jesús. Nakani dispone, en régimen del alquiler, de una casa de acogida para hombres y otra para mujeres. En total, durante 2025, dieron alojamiento a 14 personas, incluida una menor..

Asimismo, se ha avanzado la próxima incorporación a la Fundación ECCA Social en el marco del proceso de reorganización del sector social jesuita en España. Esta integración permitirá "consolidar la estructura del proyecto, ampliar recursos y fortalecer una respuesta cada vez más sólida ante los desafíos sociales de la provincia".

CENTRO PAPA FRANCISCO

En este contexto, el SJM-Almería avanza también en nuevas iniciativas, entre ellas el desarrollo progresivo del Centro Papa Francisco, con el que se pretende dotar de acción formativa y para el empleo a colectivos vulnerables.

Según la entidad, representa una apuesta estratégica para el futuro del SJM en Almería mediante la puesta en valor del seminario diocesano gracias a la colaboración del Obispado de Almería.

El centro nace con la vocación de convertirse en un lugar de formación, encuentro y acogida residencial vinculado a los procesos de inserción sociolaboral de personas migrantes. Su desarrollo permitirá reforzar los itinerarios formativos, ofrecer alojamiento temporal vinculado a la formación y crear un punto de referencia para iniciativas sociales y comunitarias en la provincia.