Trasladan al hospital a una joven herida tras sufrir un atropello en Almería

Archivo - Ambulancia del 061. - 112 - Archivo

ALMERÍA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 26 años de edad ha sido trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras haber sufrido un atropello cuando transitaba por la zona de la Vega de Acá en la noche de este miércoles.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar sobre las 21,15 horas en un paso de peatones de la Avenida Vega de Acá en esquina con la calle doctora Milagros Rivera.

Desde el centro coordinador se dio aviso a Policía Local de Almería y a los efectivos sanitarios de 061, que atendieron a la joven que se hallaba inconsciente, de modo de tras estabilizarla la evacuaron al hospital. Según indica la Policía Local al 112, su situación es grave.