17M.- Maíllo cuestiona la "aparente imbatibilidad" demoscópica de Moreno y augura "mejores resultados" de Por Andalucía

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha cuestionado este jueves la "aparente imbatibilidad" que las distintas encuestas que se están publicando de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo dan al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, y ha augurado "mejores" resultados para la coalición de lo que reflejan los sondeos que se están publicando.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Maíllo, convencido de que las elecciones andaluzas del 17 de mayo tendrán una "trascendencia más allá de Andalucía", ha manifestado que es cierto que ahora mismo todas las encuestas dan que Moreno volverá a ser presidente de la Junta, pero para las elecciones de diciembre de 2018, también todos los sondeos daban con seguridad que Susana Díaz seguiría como presidente de la Junta, mientras, para los comicios de 2012, "todas las encuestas dieron que Javier Arenas iba a obtener mayoría absoluta sin ningún tipo de dudas", y en ninguno de los dos casos fue así.

"Andalucía tiene mucha experiencia de cambio de guión, y se enciende la chispa, y si se abordan los debates de lo que a la gente le interesa, si se expone las deficiencias de lo que es una sanidad destrozada, de una educación que vuelve a ser de pago en FP, o una dependencia que hace tardar hasta 500 días la dotación de recursos a gente que los necesita, Moreno no sólo no va a sacar la mayoría absoluta, sino que no gana las elecciones", ha señalado Maíllo.

El reto, en su opinión, es "movilizar a la gente que tiene dudas en ir a votar y si los convencemos de que su voto va a ser determinante para cambiar un gobierno y para cambiar su vida mejor, ahí está el reto de nuestro éxito o nuestro fracaso, en el caso mío en cuanto a la candidatura Por Andalucía". Se ha mostrado convencido de que la coalición obtendrá mejores resultados de lo que arrojan los sondeos, ya que muchos de ellos no reflejaban el acuerdo del Viernes Santo entre Izquierda Unida y Podemos.

Maíllo ha señalado que no se puede creer que "un gobierno que ha destrozado como está destrozando la sanidad pueda obtener de nuevo la mayoría absoluta, porque entonces hay averías sociales profundas que no hemos sabido detectar".

Ha insistido en que hay "mucha persona indecisa, y ahí estará la clave de movilización para cambiar las tornas de las proyecciones demoscópicas y de la aparente imbatibilidad del Partido Popular".

"A veces reflexiono y digo que si las encuestas son las que van a determinar el debate político, pues no hagamos elecciones", ha señalado el candidato de Por Andalucía, quien ha insistido en que en Andalucía hay una "constante de romper el guión y lo hemos roto en muchas ocasiones".

Asimismo, Antonio Maíllo ha indicado que la sanidad pública andaluza "no aguanta un tercer mandato de Moreno Bonilla, porque la ha destrozado y ha hecho el gran servicio a la sanidad privada".