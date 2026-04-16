El PSOE-A convoca un acto de Montero con todos los expresidentes de la Junta de Andalucía este sábado en Dos Hermanas

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha convocado este sábado 18 de abril, en Dos Hermanas (Sevilla), un acto, en el marco de la precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, de la candidata a la Presidencia de la Junta y secretaria general del partido, María Jesús Montero, con los cinco expresidentes de la Junta socialistas.

El acto se desarrollará en el auditorio Ciudad del Conocimiento a partir de las 11,00 horas.

María Jesús Montero estará respaldada por los cinco presidentes socialistas de Andalucía, Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, en "un acto histórico en Dos Hermanas, en el que se reivindicará con orgullo el cambio, la modernización y el progreso que sus gobiernos representaron para la comunidad andaluza", según ha señalado el PSOE-A en un comunicado.

"Cinco presidentes de la Junta que lideraron la transformación social, económica y política experimentada por Andalucía desde la llegada de la democracia, que fueron esenciales para la consecución de una autonomía de primera e impulsores de la construcción de los servicios sociales públicos y el desarrollo económico de la comunidad", según se añade en el comunicado.

Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, según el PSOE-A, "se unen en torno a María Jesús Montero con el objetivo común de promover el cambio que Andalucía necesita tras ocho años de gobierno del PP en la comunidad y el destrozo que ello ha supuesto para los servicios públicos, esenciales para vivir en una sociedad con igualdad de oportunidades y justicia social".

"Los cinco presidentes de la Junta entienden que es un momento decisivo para Andalucía por el ataque que están sufriendo sus servicios públicos y se han puesto a disposición del PSOE andaluz para contribuir al cambio que lidera María Jesús Montero", según se recoge en el comunicado.

Un acto simbólico en el que Montero estará arropada por los expresidentes de la Junta en un histórico feudo socialista, como es Dos Hermanas, una gran ciudad gobernada por el PSOE durante décadas y en la que Pedro Sánchez anunció su decisión de optar a las primarias del partido para la secretaría general del PSOE que se desarrollaron en 2017 y en las que venció a Susana Díaz y Patxi López.

Cabe recordar además que María Jesús Montero ha sido consejera --de Salud o de Hacienda-- en los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Tras este acto de Dos Hermanas, María Jesús Montero contará el domingo 19 de abril con el respaldo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Gibraleón (Huelva). Será el primer acto político en Andalucía de Sánchez, en el marco de la precampaña de las elecciones autonómicas.

Este acto está previsto que se celebre a las 11,00 horas de la mañana en una nave junto al auditorio de la localidad.

De esta manera, Pedro Sánchez se estrenará este domingo en la precampaña andaluza, en marcha desde que el presidente de la Junta y candidato a la reelección al frente de las listas del PP-A, Juanma Moreno, anunciara la convocatoria de dichas elecciones al Parlamento autonómico el pasado 23 de marzo.

María Jesús Montero ya avanzó tras la convocatoria de los comicios que Pedro Sánchez se va a "volcar" en la precampaña y campaña de estas elecciones, por "muchos motivos", comenzando por el de "lo importante que es Andalucía en la esfera nacional".