Montero afea a Moreno liderar "una vez más" las listas de espera sanitarias y promete eliminar "demoras insoportables"

Imagen de la presentación del proyecto para Sanidad de la candidata socialista, María Jesús Montero de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. En Cádiz, a 11 de abril de 2026. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha criticado este jueves al jefe del Ejecutivo andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, por los últimos datos sobre listas de espera actualizados a 31 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Sanidad que vuelven a "situar a Andalucía, una vez más, a la cabeza por culpa de un gobierno fallido, que recorta y privatiza".

Montero se ha pronunciado de este modo en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, tras los datos hechos públicos por el departamento que dirige Mónica García, que sitúan en 173 días la demora media para las intervenciones quirúrgicas en Andalucía --la mayor de toda España-- y en 136 días para una cita con el especialista, sólo por detrás de Canarias, Navarra y Aragón.

"Andalucía se sitúa, una vez más, a la cabeza en listas de espera sanitarias. Por culpa de un gobierno fallido, que recorta y privatiza", ha criticado la candidata socialista, que se ha comprometido a "eliminar estas demoras insoportables que tanto perjudican a la salud de los andaluces" cuando alcance la Presidencia de la Junta "con 18.000 sanitarios más y 3.000 millones más al año para la sanidad pública". "Se nos va la vida en ello. El 17 de Mayo, tienes una cita", ha concluido.

Según datos del Ministerio de Sanidad, Andalucía registra 199.950 pacientes pendientes de una operación, lo que equivale al 23,42% del total en la misma situación en toda España (853.509). En el caso de las consultas con el especialista, los datos del Ministerio apuntan a que la media de espera en Andalucía es de 127 días frente a los 96 días de la media estatal. El 52,7% de las citas en espera con el especialista en Andalucía superan los 60 días.

Atendiendo a la tasa por habitantes que se sitúa en 23,51 pacientes por cada 1.000 habitantes, la comunidad autónoma con más pacientes en la lista de espera quirúrgica no urgente es Cantabria con 24,92 por cada 1.000 habitantes. Le sigue de cerca Cataluña (24,84), La Rioja (23,80), Andalucía (23,51), Asturias (22,12), Valencia (21,96) y Murcia (21,52)

