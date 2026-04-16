Moreno rozaría la mayoría absoluta el 17M con 18,8 puntos sobre el PSOE-A y subida de Vox, según El Confidencial

Archivo - El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo en un acto de partido en Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP liderado por Juanma Moreno ganaría las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo con el 42% de los votos y entre 53 y 55 escaños, que le permitiría revalidar su actual mayoría absoluta en el mejor dato de la horquilla, mientras que el PSOE-A caería a su peor resultado histórico con el 23,2% de los sufragios y entre 27 y 29 diputados, según un sondeo de intención de voto de IMOP Dos que publica este jueves 16 de abril el diario El Confidencial.

A un mes y un día de la cita con las urnas en Andalucía, la encuesta realizada entre el 6 y el 10 de abril a partir de 1.056 entrevistas augura crecimiento para Vox, que lograría un 15,4% de apoyo y entre 18 y 20 escaños; y Adelante Andalucía obtendría el 6,2% de los sufragios y entre tres y cuatro diputados. Por contra, prevé una ligera caída de Por Andalucía que alcanzaría el 6,9% de los votos y entre cuatro y cinco parlamentarios.

En concreto, el sondeo asigna al PP de Juanma Moreno el 42% de los votos --1,1 puntos menos que hace cuatro años-- y entre 53 y 55 escaños, entre tres y cinco menos que en la actualidad y que le permitiría mantener en el mejor escenario la mayoría absoluta en el Parlamento (55 escaños).

El PSOE-A de María Jesús Montero se quedaría con un 23,2% de apoyo en las urnas --0,9 puntos menos que en junio de 2022-- y entre 27-29 escaños frente a los 30 con que cuenta actualmente en la Cámara autonómica, mientras que Vox alcanzaría entre 18 y 20 escaños frente a los 14 actuales gracias al 15,4% de los votos --1,9 puntos más que hace cuatro años--.

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía liderada por Antonio Maíllo y con la inclusión in extremis de Podemos lograría el 6,9% de los votos --ocho décimas menos que hace cuatro años-- y entre cuatro y cinco parlamentarios --ahora tiene cinco--, mientras que Adelante Andalucía aumentaría sus dos escaños actuales hasta tres o cuatro con un 6,2% de apoyo bajo el liderazgo de José Ignacio García, 1,6 puntos más que en junio de 2022.

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, sería el líder político mejor valorado y único que logra el aprobado con una nota media de 5,5, seguido por los candidatos de Por Andalucía, Antonio Maíllo, con un 4,5; Adelante Andalucía, José Ignacio García, con un 4,4; Vox, Manuel Gavira, con un 3,6; y la candidata y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, con un 3,3.

