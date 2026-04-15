Repullo (PP-A) ensalza en Espartinas la "vía andaluza" y el nuevo liderazgo local de José Luis Romero

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, en el congreso local del PP de Espartinas. - PP-A

ESPARTINAS (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha participado este miércoles en el congreso local del PP de Espartinas, en el que José Luis Romero ha sido elegido presidente local de la formación, y ha puesto en valor "un equipo cohesionado", integrado por "mujeres y hombres comprometidos por su pueblo", que abre una nueva etapa de "impulso, fortaleza y cercanía" en el municipio.

Repullo ha definido este congreso como "uno de los momentos más especiales que tiene un partido político" y ha afirmado que "Espartinas necesitaba un congreso como este". En este sentido, ha destacado que el nuevo presidente local encabeza un grupo "extraordinario", preparado para "marcar objetivos, trabajar con ambición y proyectar una alternativa sólida para el municipio". "Estoy convencido de que el PP de Espartinas va a alcanzar los objetivos que se proponga", ha asegurado.

Durante su intervención, Repullo ha reivindicado la política entendida como "servicio público y compromiso con la sociedad". "La política actual es de valientes", ha dicho, para reconocer a "quienes dan un paso al frente e invierten mucho tiempo en mejorar la vida pública sin buscar un beneficio personal, sino el progreso colectivo".

El secretario general del PP-A ha enmarcado además este congreso en "un gran momento" para su partido, al que ha definido como "el partido preferido de los andaluces, de la provincia de Sevilla y de la mayoría social". En esa línea, ha afirmado que el liderazgo de Juanma Moreno ha permitido que "Andalucía viva una etapa de transformación, estabilidad y orgullo compartido". "El liderazgo transformador de Juanma Moreno ha hecho que haya millones de liderazgos transformadores en toda Andalucía", ha señalado.

Repullo ha asegurado que Andalucía proyecta "una imagen de confianza dentro y fuera de la comunidad, fruto de un esfuerzo colectivo y de una forma de gobernar centrada en la gestión útil". En este contexto, ha apelado a mirar "cómo estábamos hace siete años, cómo está ahora Andalucía y cómo queremos ver Andalucía dentro de como mínimo cuatro años".

Sobre esa reflexión, ha afirmado que la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y el Partido Socialista "no son una hoja en blanco" y que representan "el pasado", una etapa que, según ha recordado, "estuvo marcada por los ERE, la FAFE y casos que no reflejaban la verdadera realidad de la sociedad andaluza".

Frente a ello, Repullo ha defendido que "Andalucía actualmente transmite una imagen muy distinta dentro y fuera de la comunidad". "Os dicen que están orgullosos de Andalucía", ha explicado, subrayando que ese orgullo andaluz es fruto de "un esfuerzo común" y del "liderazgo transformador de Moreno", que "ha hecho que haya millones de liderazgos transformadores en toda Andalucía".

Por eso, ha insistido en que el proyecto del PP seguirá ofreciendo "la vía andaluza" como "sinónimo de estabilidad, gestión y futuro". "Nosotros no vamos a entrar en esa batalla, vamos a ir con la gestión por delante y por cada lío en el que nos meta María Jesús Montero y el Partido Socialista, vamos a presentar la vía andaluza, lo que los andaluces han percibido como bueno para Andalucía, la estabilidad", ha apostillado.

Finalmente, ha animado al nuevo presidente local, José Luis Romero, y a todo su equipo a "llevar esa fuerza y esa ilusión a cada rincón de Espartinas". "Si queremos seguir avanzando, si queremos seguir transformando Andalucía, solamente hay una opción: trabajar, trabajar y trabajar", ha concluido.

