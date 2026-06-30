Tres detenidos tras liberar a un varón secuestrado dos horas a raíz de un ajuste por drogas en Pulpí (Almería)

Uno de los detenidos por su presunta participación en el secuestro de un hombre en Pulpí (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres acusados de participar en el secuestro de un varón que estuvo retenido durante unas dos horas en la tarde del pasado 8 de junio en San Juan de los Terreros, en la costa de Pulpí (Almería), en lo que se investiga como un supuesto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, la colaboración ciudadana permitió agilizar la localización de la víctima, que también habría sufrido lesiones durante su breve cautiverio.

El aviso de un posible secuestro tuvo lugar sobre las 18,30 horas, de modo que los agentes organización un dispositivo "con la mayor inmediatez" para localizar a la persona afectada, lo que permitió obtener "diferentes informaciones que determinan el esclarecimiento de los hechos".

En el dispositivo participaron diferentes patrullas de la Guardia Civil de Cuevas de Almanzora y Vera, que consiguieron dar con los supuestos secuestradores, quienes contaban con numerosos antecedentes toda vez que uno de ellos estaba disfrutando de un permiso penitenciario.

La información recopilada a lo largo de la investigación ha permitido a la Guardia Civil corroborar la presunta autoría de los hechos por parte de los arrestados, que fueron puestos a disposición judicial.