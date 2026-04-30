El TSJA propone hasta 29 nuevas plazas judiciales más, diez de ellas en la Sección Civil para bajar la carga

Archivo - Juzgados de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha propuesto, a través de la mayoría de los miembros electos de la Sala de Gobierno, la creación de hasta 27 nuevas plazas judiciales en la provincia de Almería, la mayoría de ellas en la Sección Civil --con un total de diez-- con el fin de rebajar la carga anual de trabajo que asume cada magistrado.

Así se desprende la Memoria Anual de 2025 emitida por el órgano judicial, en la que se apunta que cada magistrado de la Sección Civil de Almería asume una media de 2.583 asuntos al año cuando el criterio orientativo fijado por el Consejo General del Poder Judicial para este tipo de órgano es "de 1.200 asuntos".

"La creación de diez plazas nuevas, determinaría un total de 19 plazas, que supondría que cada titular asuma 1.223 asuntos", calcula la Sala a través de la memoria, que refleja una bajada de la pendencia en las nuevas Secciones de Civil de Tribunal de Instancia en 1.190 asuntos, lo que supone un 6,55 por ciento.

La mayoría también estima la creación de tres plazas más para la Sección de lo Social y otras tres para la Sección de lo Penal para elevarlos a nueve, ya que actualmente cada magistrado asume de media 633 asuntos al año cuando el criterio orientativo del CGPJ la sitúa en 400 asuntos.

La Sala de Gobierno aboga además por pasar de dos a cuatro plazas en la Sección de lo Mercantil para intentar rebajar el número de asuntos por magistrado a los 584 frente a los 1.168 que se manejan ahora de media, así como una plaza más en la Sección de lo Contencioso. También solicita tres magistrados para la Audiencia: dos para la Sección Civil y uno para la Sección Penal.

En relación con el resto de la provincial, la propuesta de la Sala de Gobierno aboga por aumentar con una plaza las secciones de lo Civil y de Instrucción de los tribunales de Instancia de Berja, El Ejido, Roquetas de Mar, Vera, Huércal-Overa y Purchena, así como sumar un juez de adscripción territorial.

Ante este planteamiento, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, muestra una discrepancia parcial al considerar que propuesta mayoritaria "no actúa de forma equilibrada territorialmente en todas las provincias, descompensando claramente unas frente a otras" como en el caso de Almería, que junto con Granada y Málaga, "ven significativamente elevadas sus peticiones".

Así, Del Río estima que los factores manejados por la Sala de Gobierno para estimar la carga de trabajo de la Sección Civil excluyen elementos a tener en cuenta para justificar "una petición tan sobredimensionada", y ajusta bajo su criterio la petición para dicha sección a cuatro titulares frente a los diez de la mayoría.

El presidente también solicita dos magistrados o titulares para la Sección Civil de la Audiencia, para la Sección de lo Social y para la Sección de lo Penal, mientras que estima la creación de una única plaza para la Sección de lo Mercantil, así como para las secciones Civil y de Instrucción para los tribunales de Instancia de Berja, El Ejido, Roquetas de Mar, Vera, Huércal-Overa y Purchena.

AUMENTO DE PENDENCIA EN LO PENAL

La memoria apunta a un aumento de la pendencia en la tramitación de casos relativos a las nuevas Secciones de lo Penal del Tribunal de Instancia, donde ha aumentado casi un 12,5 por ciento al registrar hacia final de año 4.563 asuntos pendientes frente a los 4.057 con los que se inició el 2025.

La carga de trabajo en los antiguos juzgados de lo Penal se sitúa como la más alta de Andalucía, con una media de ingresos --excluida las ejecutorias-- de 633 expedientes por cada uno de los seis magistrados, frente a los 587 de Granada o los 530 de Huelva. La media de ingresos más ejecutorias por órgano en lo Penal supera los 1.400 asuntos.

Con un volumen de asuntos mucho más reducido, también ha incrementado la pendencia en la Secciones de Menores del Tribunal de Instancia, que cerró el año con 412 asuntos, lo que supone un aumento del 32 por ciento pese a la resolución de casi 600 casos.

El de Almería es el juzgado relativo a Menores cuya media de ingresos por órgano es mayor, con 908 para el único existente, siendo a su vez el único andaluz que supera el indicador de referencia establecido por el CGPJ, que limita el número de asuntos por órgano a los 875.

Por su parte, reducen su pendencia las Secciones de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia --un 12 por ciento--, con la resolución de 3.382 asuntos a pesar de que sus cuatro órganos son los que más carga de trabajo revelan en el conjunto andaluz. La cifra referencial de 570 asuntos por órgano y año como carga de trabajo del CGPJ "se supera con mayor intensidad en Almería", donde la media es de 735 asuntos por juzgado.

MAYOR NÚMERO DE SUSPENSIONES DE LO SOCIAL DE ANDALUCÍA

En Almería, el porcentaje de suspensiones en general ha aumentado un punto respecto a 2024, situándose en un 38 por ciento pese a que han bajado en la jurisdicción civil y en la contenciosa, ya que la penal y la social han aumentado.

La provincia cuenta con un porcentaje de suspensiones muy elevado en materia social, que asciende al 61 por ciento --casi dos de cada tres juicios-- lo que la sitúa como la provincia con más suspensiones de Andalucía en este ámbito. La suspensión en el ámbito contencioso-administrativo, aunque se ha rebajado en un diez por ciento, aún es del 35 por ciento.

En la jurisdicción penal, aunque no es muy elevada, sí se ha incrementado en 2025 hasta el 30 por ciento desde el 26 por ciento del año pasado. Por otra parte, las suspensiones en la jurisdicción civil han vuelto a disminuir esta anualidad, pasando del 29 por ciento en 2024 al 27 por ciento en 2025.

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

En Almería se contabilizaron en 2025 un total de 4.884 denuncias, un 12 por ciento más que en 2024, de las que en el seis por ciento de los casos la víctima se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigo.

Se han adoptado 1.175 órdenes de protección que supone el 93 por ciento de las incoadas, un porcentaje bastante más elevado que la media andaluza, y se han dictado 51 sentencias penales condenatorias en delitos leves, lo que supone el 73 por ciento del total de las sentencias.

Los asuntos penales relativos a Violencia sobre la Mujer fueron de 1.012 a final de año frente a los 1.195 con los que arrancó, tras haberse resuelto más de 6.000 asuntos. Cada uno de los tres órganos en Almería afronta de media unos 1.308 órganos.

La memoria vuelve a señalar, al igual que en 2024, que resulta resultaría razonable la propuesta de extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de El Ejido al partido judicial de Berja. Asimismo, se estima correcta la propuesta de extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Huércal-Overa a los partidos judiciales de Vera, Purchena y Vélez-Rubio.

AUDIENCIA PROVINCIAL

La Audiencia de Almería ha ingresado durante 2025 un total 6.668 asuntos, que se distribuyen en 3.138 penales --un 11 por ciento más-- y 3.530 civiles -- un 38 por ciento más--. Entre los primeros, se han resuelto 2.903 --un cuatro por ciento más-- mientras que entre los segundos, con 2.404, la resolución ha sido un cinco por ciento superior.

La pendencia penal sube a 799 asuntos a final de año, un 35 por ciento más que en 2024, mientras que la pendencia en el ámbito civil se incremente en 3.629 asuntos, esto es, un 45 por ciento más.

En cuanto a las resoluciones, se han dictado 2.784 resoluciones penales que se distribuyen en 982 sentencias y 1.802 autos. Por su parte, en el ámbito civil se han dictado en total 2.033 resoluciones que se distribuyen en 1.206 sentencias y 827 autos civiles.