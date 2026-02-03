El TSJA ratifica 13 años de prisión por abusar durante años de una niña en Níjar (Almería) y mostrarle pornografía

Archivo - Fachada del TSJA, en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de trece años de prisión impuesta a un hombre por agredir sexualmente en varias ocasiones a la hija de un conocido, cuando tenía entre ocho y doce años, en un domicilio de la localidad de Las Negras, en Níjar (Almería), donde además le mostró vídeos pornográficos.

En su sentencia, el alto tribunal andaluz desestima el recurso de apelación esgrimido por la defensa y ratifica íntegramente el pronunciamiento de origen dictado en abril de 2025 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, que también impuso al acusado el pago de una indemnización de 20.000 euros por daño moral a la menor.

La resolución mantiene las penas de doce años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a una menor con penetración y un año más por un delito continuado de exhibición de material pornográfico a menores.

Asimismo, confirma la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio con contacto regular y directo con menores y las prohibiciones comunicarse con la víctima.

La Sala de Apelación ha rechazado los argumentos de la defensa, que alegó que el relato de hechos probados no concretaba los distintos episodios, ni las fechas o el modo en que se produjeron.

El tribunal ha considerado "perfectamente normal" que la víctima no pudiera precisar con exactitud las fechas, y ha señalado que lo relevante fue que el relato describió el periodo en el que se cometieron los abusos, el lugar y los actos atribuidos al acusado.

Los episodios se produjeron de manera reiterada entre 2015 y 2019, cuando la menor acudía con su padre al domicilio familiar en Las Negras para pasar los fines de semana del régimen de visitas. En ese periodo, el acusado residía en la vivienda con su pareja, familiar del padre de la menor.

En esos momentos, y "con la única intención de satisfacer sus lúbricos deseos", la desnudaba y abusaba sexualmente de ella, además de mostrarle vídeos de carácter pornográfico, lo que provocó un "gran impacto" en la niña.

Como consecuencia, la menor presentó una sintomatología "compatible con lo relatado", con manifestaciones ansiosas y postraumáticas, pensamientos recurrentes e intrusivos, síntomas depresivos, labilidad emocional, cambios bruscos de humor, sentimientos de culpabilidad y aislamiento.

En el análisis de la prueba, la Sala de Apelación ha avalado la valoración del tribunal de instancia sobre el testimonio de la menor, que consideró "claro, coherente y verosímil".

El tribunal también ha tenido en cuenta un informe de psicólogas de la Fundación Márgenes y Vínculos, que han apreciado que la menor pudo presentar dificultades para ubicar espacio-temporalmente los episodios por la edad y el tiempo transcurrido, sin que ello afectara a los elementos centrales del relato.

Tras analizar los argumentos de la defensa, el TSJA ha considerado que la resolución dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial de Almería es ajustada a Derecho y ha confirmado íntegramente la condena, contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).