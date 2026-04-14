La UAL fija en 4.759 las plazas de admisión para el próximo curso con bajadas en Derecho, ADE e ingenierías

Archivo - Estudiantes de la Universidad de Almería en el campus en la jornada de inicio oficial de las clases. - UAL - Archivo

ALMERÍA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidad de Almería ha aprobado los límites de plazas de admisión de estudiantes en las titulaciones que se ofrecerán el próximo curso académico 2026/2027 en cada uno de los grados y másteres previstos, con un total de 4.759 plazas acordadas para los ingresos en alguna de las 124 titulaciones que se ofertarán en total, algunas de ellas como Derecho o Administración y Dirección de Empresas (ADE) con menos plazas con respecto a este curso.

El acuerdo aprobado el pasado 20 de marzo, consultado por Europa Press, contemplan 3.045 plazas para el acceso inicial a grados y dobles grados, 1.714 plazas para másteres y dobles másteres. Además, se cifran en un total de 200 las plazas reservadas para el alumnado extranjero en titulaciones seleccionadas.

Los nuevos estudios o la ampliación de aforo en titulaciones ya asentadas hacen que la universidad ofrezca el próximo curso 225 nuevas plazas frente a las 241 que pierde por la eliminación de títulos o por haberse establecido un límite a la baja con respecto al actual curso académico.

El Grado de Derecho es el que más asientos elimina de cara al curso que viene al pasar de las 165 plazas de admisión de este año a 120 para el ejercicio 2026/2027, seguido del Grado de Administración y Dirección de empresas, que pasa de 170 plazas de admisión a 130 conforme a la propuesta aprobada.

También bajan los grados de Ingeniería Agrícola y de Ingeniería Informática, que pasan de 150 a 130 plazas; los de Ciencias Ambientales y Química, que pasan de 75 a 60 plazas, o los grados de Ingeniería Eléctrica y de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que pasan de 75 a 65 plazas. Las bajadas menos acusadas está en los grados de Educación Social y Biotecnología, que pierden seis plazas.

Por otra parte, la oferta aumenta con la implantación del Grado de Logopedia, que ofrecerá 20 plazas en admisión al tiempo que también suben las plazas en el Grado de Economía, con diez más hasta 60, y el Grado de Finanzas y Contabilidad, con diez más hasta las 150. Otro de los incrementos está en el Grado de Matemáticas, que pasa 55 a 65 plazas.

Los grados de Educación Infantil y de Educación Primaria, con 203 plazas cada uno, vuelven a ser los que mayor oferta de admisión presentan, junto con otros también consolidados como Psicología (150) o Enfermería (130). Entre los más demandados, Medicina y Fisioterapia mantienen su oferta del curso en vigor, con 69 y 60 plazas respectivamente.

MÁSTERES

En cuanto a los másteres, la oferta de la UAL incorpora nuevas titulaciones asociadas tanto a las escuelas y facultades como a su Centro de Estudios de Posgrado, con másteres dobles o de mención dual --especialmente en la Facultad de Ciencias Experimentales-- ligados en varios casos al Máster de Profesorado de Educación Secundaria.

Así, la UAL incorporará el próximo curso entre sus novedades el título de máster en Inteligencia Institucional: Gestión y Gobernanza de Datos, con un total de 30 plazas, tras haber obtenido el informe favorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua). También ofertará con 15 plazas el Máster de Psicología Educativa al tiempo que causa baja el Máster de Atención Temprana.

En el resto de casos, prácticamente todas las titulaciones de posgrado mantiene su oferta con variaciones en aquellos másteres que se desdoblan para ofrecer mención dual o en otros asentados, como el Máster en Estudios Ingleses Avanzados, que incrementa el límite hasta 30 plazas, o el Máster en Estudios Avanzados en Historia: El Mundo Mediterráneo, que baja su límite hasta las diez plazas.