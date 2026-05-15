UGT acusa a la AEAT de convertir las persecuciones a narcolanchas en "una ruleta rusa operacional"

Daños en la embarcación 'Audaz' durante una persecución a una 'narcolancha' en aguas próximas a Almería. - UGT

ALMERÍA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha acusado a la Agencia Tributaria de convertir las persecuciones que realiza el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) a las narcolanchas detectadas en las costas de Almería en una "ruleta rusa operacional" después de que la embarcación 'Audaz' quedara dañada la pasada madrugada tras el choque de una neumática sin que se produjeran heridos.

"La AEAT lleva años ignorando advertencias sobre seguridad, ergonomía y protección de las tripulaciones", han trasladado desde el sindicato en una nota, en la que ha asegurado que se está "obligando a los trabajadores a perseguir narcolanchas a velocidades equivalentes a circular a más de 250 kilómetros por hora sobre una superficie inestable".

La organización ha avisado del "grave riesgo operacional y preventivo" al que se someten los funcionarios, para lo que han puesto como ejemplo la "embestida" sufrida por la embarcación en aguas lejanas a Almería durante una actuación.

"Lo sucedido en Almería evidencia un problema mucho más profundo: la falta de prioridad real de la seguridad laboral dentro del Servicio de Vigilancia Aduanera", han manifestado ante un narcotráfico que ven más "profesionalizado y violentado" pero ante el que la Administración actúa como "hace treinta años".

Según la información trasladada por la propia tripulación a UGT, cuando la embarcación se encontraba realizando una interceptación contra una narcolancha o embarcación de apoyo, otra semirrígida "irrumpió violentamente y embistió directamente el puente de mando de la Audaz, impactando precisamente en la zona donde se sitúa el patrón". Desde la AEAT y el Gobierno han reducido dicho impacto a un "toque" por parte de la narcolancha a consecuencia de una maniobra.

"Ya no estamos hablando de simples daños materiales, estamos hablando de organizaciones criminales que han pasado de huir a embestir deliberadamente embarcaciones oficiales del Estado", han insistido ante lo que consideran un "nuevo escenario operativo" en el que los narcotraficantes usan la "colisión como método para inutilizar embarcaciones policiales".

Así, han llamado la atención sobre las "condiciones extremas" en las que patrullan los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, por lo que han reclamado a la Administración que "deje de esconderse detrás de la improvisación operativa y defina claramente cuándo debe mantenerse una persecución" y "cuándo debe abortarse" para definir niveles de riesgo

La UGT también ha denunciado que la Agencia Tributaria "continúa apostando por embarcaciones de fibra frente a modelos metálicos mucho más resistentes ante embestidas y colisiones, mientras otros cuerpos policiales sí han evolucionado hacia diseños más robustos y seguros".