UGT y CCOO sopesan ir a la huelga en Almería si no se produce el "desbloqueo" del convenio del manipulado hortofrutícola

Protestas sindicales ante el bloqueo de las negociaciones para el nuevo convenio colectivo del manipulado hortofrutícola de Almería en Campohermoso, en Níjar (Almería). - UGT

NÍJAR (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos UGT FICA Almería y CCOO Industria de Almería han avisado este miércoles de que irán "a la huelga" si la situación de las negociaciones con la patronal para renovar el convenio colectivo del sector del manipulado hortofrutícola de la provincia, que emplea a unas 30.000 personas, persiste y no se produce el "desbloqueo inmediato" de los acuerdos.

Los delegados del sector del manipulado y envasado hortofrutícola se han concentrado en protesta por la situación del acuerdo marco, cadudado desde finales de 2024, a las puertas del Centro de Exposiciones de Campohermoso en Níjar, donde ha arrancado una nueva edición de la feria agrícola Expolevante.

En una nota, las organizaciones se han quejado que "tras más de un año y medio de negociaciones y múltiples reuniones" aún singue "sin avances", lo que achacan a la "actitud inmovilista" de la patronal representada por Asempal Agricultura, Coexphal y Ecohal.

Así, han mostrado su "malestar" con los empresarios a quienes han pedido "más altas miras" para poner a los trabajadores "en el lugar que les corresponde de dignificación", puesto que "si no se producen avances reales intensificarán el calendario de movilizaciones en defensa de un convenio digno y de los derechos de la clase trabajadora".

Aunque los encuentros en la mesa de negociación son continuados, ambas partes no han conseguido llegar a ningún tipo de acuerdo o avance significativo tras 14 encuentros debido al alejamiento de sus posturas, sentido en que desde Coexphal se ha defendido las propuetas "realistas" y "alineadas con la situación económica del sector" marcado por el incremento de costes y del salario mínimo interprofesional (SMI).

Según la parte social, los representantes de los empresarios tienen "secuestrados los derechos laborales de miles de trabajadores" en uno de los "sectores clave de la economía almeriense". "Somos una provincia que produce más de 35.000 millones de euros, pero que a los trabajadores les trasladan solo precariedad laboral", han afeado.

Desde las organizaciones sindicales han insistido en que el manipulado hortofrutícola es un "pilar fundamental del sistema productivo de la provincia, generando riqueza y liderando exportaciones a nivel europeo", pero las condiciones laborales del sector se caracterizan por "salarios bajos, precariedad y un convenio caducado que no responde a la situación actual del mercado de trabajo ni al incremento del coste de la vida".

Así, se han quejado de que los sueldos de los trabajadores del alhóndigas y almacenes "no pasan del salario mínimo interprofesional" cuando "el IPC ya está por encima del tres por ciento". "Somos además la provincia donde hay más conflictos sectoriales y menos negociación", han añadido.

Desde CCOO y UGT ven "inasumible" la propuesta hecha por la parte empresarial, que plantea una prolongación del convenio hasta 2030 "con subidas salariales mínimas y aplazadas", además de medidas que "empeorarían las condiciones laborales, como el aumento de la jornada semanal".

"Nos piden subir las jornadas; ahora mismo trabajamos 46 horas a la semana y quieren que sean 48 y hasta 54 de forma voluntaria" así como "una mayor flexibilidad a favor de las empresas, en este sector significa que la voluntariedad es algo obligatorio", han denunciado.

Frente a ello, CCOO y UGT han reclamado un convenio "justo" que garantice condiciones "dignas", lo que a su juicio pasa por "jornada de 40 horas semanales, salario mensualizado, limitación de la jornada irregular, y subidas salariales por encima del SMI que permitan recuperar poder adquisitivo".

El sector, altamente feminizado con más del 80 por ciento de representación y con una importante presencia de personas migrantes, "soporta además condiciones de trabajo exigentes, con jornadas prolongadas, ninguna posibilidad de conciliación, turnos variables y elevada incidencia de problemas de salud laboral, especialmente musculoesqueléticos".