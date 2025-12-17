La última rotación del contingente con misión de la OTAN culmina el despliegue en el Flanco Este de Europa

Militares parten en misión de la OTAN a Eslovaquia desde el Aeropuerto de Almería. - DEFENSA

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El contingente de la misión de la OTAN F-E SVK Eslovaquia, compuesto por 800 militares del Ejército de Tierra, ha culminado su despliegue en el Flanco Este de Europa con la salida de la última rotación que ha partido este miércoles desde el Aeropuerto de Almería con parte de los 650 legionarios de la Brigada de la Legión.

El despliegue del contingente se ha desarrollado durante la última semana en cuatro vuelos desde Almería y Madrid, según ha recordado Defensa en una nota tras la instrucción en los últimos meses de los soldados, a los que se despidió el 8 de diciembre en un acto celebrado en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería).

El contingente lo forma un Grupo Táctico con base en el Tercio 'Don Juan de Austria'0 3º de la Legión, en concreto la VIII Bandera Colón, las capacidades complementarias las proporcionan personal de la Bandera de Zapadores, Grupo de Artillería, Grupo de Caballería, Bandera de Cuartel General de la Brigada de la Legión y unidades del Ejército de Tierra como RAAA 73, RACA 11, REW 31 y REW 32.

Asimismo, el Grupo Logístico de la Legión, es la base de la Unidad Logística del contingente, apoyado por personal de la Aalog 11, Aalog 61 y Agrusan1, entre otras unidades del Ejército de Tierra, encargada de proveer y sostener al personal, gestionando todo lo necesario para proporcionar las estructuras logísticas y sanitarias al contingente para el desarrollo de la misión durante los próximos seis meses.

Durante la Cumbre de Varsovia de 2016, se decidió reforzar la "disuasión" como herramienta fundamental para garantizar la defensa de los ciudadanos de la Alianza. Posteriormente, en la cumbre de Madrid de 2022, la Alianza reconoció la Defensa Colectiva como la primera prioridad entre las misiones contempladas en el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica (OTAN).

Tras la ofensiva rusa sobre Ucrania iniciada en febrero de 2022, durante la mencionada Cumbre de Madrid, se acordó la ampliación a ocho Multinational Battle Groups (MN BG') desplegados en el flanco este y su posterior capacidad de expansión al nivel de Multinational Brigade (MN BDE).

La aportación española a estas unidades multinacionales se materializa en los MN BG' de Letonia, Eslovaquia y Rumanía, con despliegues terrestres. La presencia militar de la OTAN en la parte oriental de la alianza es un elemento clave de su postura reforzada de disuasión y defensa, que se ha mejorado en los últimos años para reflejar la nueva realidad de seguridad en la zona euroatlántica.

La presencia avanzada de fuerzas aliadas es defensiva, proporcionada, transparente y acorde con los compromisos y obligaciones internacionales de la Alianza. Representa un importante compromiso por parte de los aliados y es un recordatorio tangible de que un ataque contra un aliado de la OTAN es un ataque contra todos.

Dicha presencia de la OTAN comprende ocho grupos de combate multinacionales, aportados por países marco y otros aliados contribuyentes de forma voluntaria, totalmente sostenible y rotatoria. En la actualidad las tropas y el personal de los aliados de la OTAN sirven, se adiestran y se ejercitan juntos en el este de la Alianza, lo que representa una fuerte expresión de unidad y solidaridad.

Las fuerzas de los países contribuyentes rotan dentro y fuera de los grupos de combate; en cualquier momento pueden estar desplegadas en la zona de operaciones o estacionadas en sus países de origen, si fuera necesario, con capacidad para desplegarse rápidamente.