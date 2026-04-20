Unión Salinera espera reparar en una semana el canal de las Salinas de Cabo de Gata (Almería) tras un nuevo derrumbe

Archivo - Imagen del paraje de las Salinas de Cabo de Gata. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa Unión Salinera España-Grupo Salins, que explota industrialmente el humedal protegido de las Salinas de Cabo de Gata en Almería, confía en poder recuperar en una semana el canal que suministra de agua salina las charcas del paraje tras el "derrumbe" sufrido en la galería entre el 11 y 12 de abril debido a un "episodio bastante grave" de tormentas, lo que junto con la subida de las temperaturas ha hecho que el espacio natural haya sufrido cierta merma de agua.

En declaraciones a Europa Press, el director gerente operacional de Grupo Salins en España, Óscar de Vicente, ha explicado que los trabajos para la recuperación del canal ya se han iniciado a través de una compañía externa especializada en asuntos mineros que ya actuó para la recuperación de este vaso comunicante cuando en 2022 sufrió la rotura del túnel que necesitó meses para su acondicionamiento y recuperación.

De Vicente ha detallado que en los últimos ocho días desde que se detectó el derrumbe se han estudiado alternativas con la empresa para reponer y asegurar el túnel ante posibles nuevos temporales, ya que el pasado 13 de marzo también se sufrió una avería a causa de otro episodio meteorológico adverso, si bien entonces el flujo se pudo reparar "sin ningún tipo de problema" en apenas "dos o tres días".

En esta ocasión, el derrumbe sufrido sobre el canal ha provocado la apertura de una oquedad por la que se han arrastrado cañas, arena y otros sedimentos que han bloqueado el túnel, por lo que es preciso acceder al mismo, limpiarlo y asegurarlo para evitar que la situación se repita, ya que incluso "ha destrozado una de las zonas que ya habíamos arreglado".

El representante de la compañía ha dado cuenta de la "complejidad" de las actuaciones, tanto para reparar el canal como para acceder al mismo, dado que se ubica en un acantilado de difícil acceso, aunque ha defendido la agilidad de acciones para revertir la situación.

"En esta semana debería estar solucionado y la semana que viene ya deberíamos estar otra vez restableciendo el flujo de agua", ha calculado De Vicente, quien ha descartado que la situación a corto plazo pueda suponer algún "riesgo" para la biodiversidad de la zona pese a que existe "menos agua".

Desde la entidad salinera han comprendido la "alarma" que puede provocar esta situación ante los problemas surgidos hace cuatro años, cuando las salinas se desecaron a causa de la falta de agua, si bien han insistido en su "compromiso" en el cuidado de Las Salinas desde el punto de vista medioambiental más allá del beneficio empresarial que se obtiene de la preservación del espacio mediante la obtención de sal marina o productos singulares como la flor de sal de Cabo de Gata.

"Las asociaciones saben muy bien cuál es el canal, dónde está ese canal y la dificultad de acometer obras en esa zona", ha advertido ante esta nueva actuación con la que esperan "reducir los riesgos a futuro" aunque no se puedan "eliminar" plenamente al no poder controlar posibles nuevos desprendimientos.

Desde la Junta de Andalucía han trasladado su conocimiento sobre el problema de obstrucción que presenta el canal así como de la actuación de la empresa para tratar de solventarlo en el menor tiempo posible.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo el Gobierno andaluz anunció el inicio de los trabajos de restauración y acondicionamiento del humedal, adjudicados en diciembre del pasado año por casi un millón de euros, para fomentar en esta zona la nidificación y reproducción de aves.

El objetivo es "recuperar la funcionalidad ecológica del humedal y reforzar la conservación de su extraordinaria avifauna" en compatibilidad con actividad salinera tradicional y la protección del ecosistema.