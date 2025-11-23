La Universidad de Almería y Aquila Clean Energy impulsan la educación ambiental mediante el Pabellón de Historia Natural

Archivo - Imagen de archivo del interior del Pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería. - UAL - Archivo

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería y Aquila Clean Energy, compañía de desarrollo y operación de proyectos de energía renovable con foco en solar, eólica y almacenamiento energético en baterías, han firmado un acuerdo focalizado en la sostenibilidad y cuyo objetivo es sensibilizar y concienciar sobre el medio ambiente a través de proyectos de investigación, divulgación, conservación y restauración ecológica.

Esta colaboración se ha materializado a través del patrocinio de las actividades y talleres programados en el Pabellón de Historia Natural durante el curso 2025-2026. En el marco de actividades del Pabellón de Historia Natural, la programación patrocinada por Aquila Clean Energy ofrece una variedad de propuestas para todos los públicos, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

Durante el próximo mes, se llevarán a cabo exposiciones como 'Cetáceos y tortugas marinas' y visitas guiadas sobre la Geo y Biodiversidad de Almería. Estas actividades permiten poner en contacto a los alumnos con la práctica profesional y científica, además de introducir al público el trabajo científico y acercarles al conocimiento del medio natural de una manera didáctica.

El objetivo es despertar en los participantes la curiosidad, a través de talleres, actividades y momentos de convivencia en una experiencia científica y práctica. En paralelo, desde 2024, Aquila Clean Energy colabora con la Universidad de Almería en un proyecto de investigación orientado a la recuperación y conservación de la especie vulnerable (VU) Linaria nigricans Lange, una planta herbácea endémica de la provincia de Almería.

Juan M. Gisbert Gallego, director del Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería-Pabellón de Historia Natural de la UAL (PHN), destaca que "para el citado centro y el PHN ha sido una suerte poder contar con el patrocinio de Aquila Clean Energy, dado que nos permitirá desarrollar los dos grandes objetivos".

"Por un lado, la investigación centrada en los proyectos de recuperación y conservación de flora y fauna, y, por otro, permitir la difusión y divulgación tanto de los resultados de estas investigaciones como de la geo y biodiversidad almerienses y de zonas áridas y semiáridas en general, singularidad a la que está dedicado el PHN", ha afirmado el responsable.

Asimismo, este convenio hace posible la apertura continuada del PHN durante todo el curso 2025-26, especialmente los fines de semana, con un programa extenso y variado de actividades. El programa Aquila-PHN es gratuito. Se puede consultar en la página web y en las redes sociales del pabellón".

A través de este convenio, Aquila Clean Energy tiene como propósito aportar valor al ecosistema almeriense y reforzar su contribución como actor implicado en el desarrollo sostenible en la provincia. En palabras de Juan Ignacio Pulgar, director de Desarrollo de Aquila Clean Energy, "aportar valor en aquellas regiones en las que operamos es una de nuestras máximas, al igual que la preservación de la biodiversidad".

"La materialización de este acuerdo con la Universidad de Almería a través del Pabellón de Historia Natural cumple dos de nuestros objetivos principales vinculados con el conocimiento y la sostenibilidad. Estamos verdaderamente satisfechos", ha añadido.