La Universidad de Almería se propone un "campus libre de humo" el próximo curso académico bajo el Proyecto Zero

La UAL se propone un campus sin humo para el próximo curso académico. - UAL

ALMERÍA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería ha trasladado su intención de hacer que el campus de La Cañada esté "libre de humo" el próximo curso académico en el marco del Proyecto Zero, una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y que promueve el fomento de hábitos saludables entre los jóvenes.

La acción forma parte de un amplio compendio de actividades con las que se quiere conseguir una "plena deshabituación tabáquica", según ha indicado la UAL en una nota tras el evento en el que han participado la directora de Campus Saludable, Lorena Gutiérrez, y la presidenta provincial de la AECC, Magdalena Cantero.

El programa promulga uno de los objetivos marcados por el Vicerrectorado de Sostenibilidad, Salud y Deportes para que la UAL esté "totalmente libre de humo", para lo que acorta el objetivo de 2030 planteado dentro del movimiento nacional de cara a implementar la medida el próximo curso.

Para ello, se ha solicitado acreditación a la Junta de Andalucía, lo que dará lugar próximamente a una auditoría. "Hemos pasado todos los criterios para conseguir el Nivel Bronce, cuarta universidad andaluza que podría conseguirlo", ha apuntado Gutiérrez.

La directora ha explicado que "la Universidad de Almería, comprometida con la salud y el bienestar de la comunidad universitaria a través de Campus Saludable, ha desarrollado numerosas iniciativas durante este mes de mayo, todas enfocadas a la deshabituación tabáquica".

Ha detallado que "se han inaugurado talleres destinados a los profesionales, tanto PDI como PTGAS, y además hemos realizado iniciativas con la AECC a través de un proyecto de UALtransfierE, que hay vigente".

La directora de UAL Saludable ha puntualizado que "al final lo que buscamos es promover un estilo de vida saludable" en el que los jóvenes "adquieran hábitos que perduren a lo largo de la vida y sean agentes precursores" y bajo el que se pueda "preservar la salud" de los empleados de la universidad.

Por su parte, Cantero se ha encargado de describir en detalle el Proyecto Zero, una iniciativa que empezó en España de la mano de doce entidades en el año 2023 con el objetivo de llegar a conseguir una generación libre de humo en el año 2030.

Así, ha valorado el "trabajo conjunto" realizado para "sensibilizar de manera global a toda la población española de los riesgos que supone el tabaco". Cantero ha dicho que "anualmente, según la Organización Mundial de la Salud, siete millones de personas mueren como consecuencia del tabaco, el 30 por ciento de las personas que fallecen por cáncer lo hacen como consecuencia del tabaco y, además, el tabaco tiene 16 sustancias cancerígenas".

"Nos parece fundamental hablar del tabaco, hablar de las consecuencias que acarrea y, sobre todo, venir a la Universidad de Almería, con la que estamos desarrollando tantos proyectos de investigación, trabajando en proyectos de prevención, de sensibilización, para que los profesionales y los alumnos conozcan esta iniciativa", ha añadido.