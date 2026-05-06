Vox asegura que derogará el Plan de la Vega en Almería si llega a la Junta porque "demoniza" el invernadero

El candidato de Vox al Parlamento andaluz por Almería, Rodrigo Alonso. - VOX

ALMERÍA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Parlamento de Andalucía por Almería, Rodrigo Alonso, ha avanzado que si su formación llega a gobernar en la Junta de Andalucía tras las elecciones del próximo 17 de mayo "derogará" el Plan Especial de la Vega del Río Andarax al entender que el documento con el que se ordenan más de 1.500 hectáreas de suelo del área metropolitana de Almería "demoniza" el cultivo bajo plástico.

"Vox alertó sobre el Plan de la Vega en agosto de 2024 y Vox lo derogará si logra gobernar en Andalucía", ha manifestado el candidato en una nota de prensa en la que insiste sobre las "nefastas consecuencias" que dicha ordenación urbanística tiene para los agricultores.

La organización ha criticado que desde la Junta, "lejos de velar por los intereses de los almerienses", publicaran dicho plan "sin informar a nadie en pleno de mes de agosto". El plan, que se tramita desde 2021, ha sido sometido a varios periodos de exposición pública, finalizando el último de ellos el 31 de octubre de 2024.

En cualquier caso, Alonso sostiene que con este plan "está en juego el futuro de las explotaciones agrícolas de la Vega" puesto que el documento "criminaliza los invernaderos y no asegura que se puedan seguir trabajando en ellos" puesto que "penaliza los suelos agrícolas bajo plástico al dar prioridad a los usos recreativos, agrarios sostenibles y culturales".

Además de "demonizar" el cultivo bajo plástico, según Vox, el documento también cuenta con una serie de "limitaciones" que "restringen el uso y la venta de terrenos agrícolas". Además, según su análisis, "incide en los supuestos impactos negativos de los invernaderos y pretende sacrificar un modelo agrícola que ha convertido a Almería en un referente mundial, bajo la excusa de preservar el paisaje, hablando de ecomuseos", lo que ve como un "auténtico disparate".

El plan abarca una superficie total de 1.567 hectáreas a lo largo de aproximadamente 25 kilómetros del tramo bajo del río Andarax distribuidas entre los municipios de Santa Fe de Mondújar, Gádor, Rioja, Benahadux, Pechina, Huércal de Almería, Viator y Almería, que cuentan con una población total de más de 235.000 habitantes.



