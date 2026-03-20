Vox promete un currículo educativo "único" que expulse la "ideología 'progre'" del cambio climático o enfoque de género

El portavoz nacional de Educación de Vox, Joaquín Robles. - VOX

ALMERÍA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Educación de Vox, Joaquín Robles, se ha comprometido este viernes a implantar, si su partido gobierna, un currículo educativo "único" para toda España que "elevará el nivel cultural y educativo" de los alumnos frente al modelo actual que, según sostiene, está "secuestrado por la ideología 'progre' que meten en las aulas" a través de asuntos como "el cambio climático", la "teoría de género" o la "memoria histórica".

En declaraciones a los medios en Almería, el representante de la formación ha trasladado su apuesta por imponer un modelo común desde el Gobierno, más allá de las competencias de las comunidades autónomas, y "con los mismos currículos también en función de que --la educación-- sea concertada, privada o pública".

"El fin de la educación es enseñar aquellos contenidos objetivos de las ciencias y de la filosofía que los alumnos no pueden recibir en su casa. La formación moral de los alumnos y la elección del centro es cosa de los padres", ha añadido Robles, para quien la educación estaría siendo usada como un medio de "autopropaganda" por parte del PSOE.

No obstante, por encima de esta cuestión cree que el problema de la educación residen en "los 17 currículos diferentes" que "impiden que haya pruebas de diagnóstico común" o una misma prueba de selectividad --la actual PAU-- para todo el alumnado, lo que, según ve, termina por "dividir a los españoles en españoles de primera y españoles de segunda".

Junto a estos asuntos, el dirigente de Vox ha recalcado además la existencia de "problemas" en las infraestructuras educativas, con colegios e institutos "que no está adecuados"; así como la inmigración con la asistencia a las aulas de alumnos de distinta procedencia.

"En lugar de intentar integrar esos alumnos en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, lo que hacen es facilitarle que sigan imbuidos en una cultura machista y que va en contra de las mujeres, en contra del sentido común, y que es contraria a muchos de los puntos de nuestro ordenamiento jurídico", ha añadido.