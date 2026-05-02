La XLII Jornadas del Teatro del Siglo de Oro de Almería abren el telón con Quevedo a diez días de programación

Compañía Morfeo Teatro en las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro organizadas por el Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

ALMERÍA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro alzaron el telón este viernes a diez días de programación en la capital con 'Polvo serán, mas polvo enamorado', una compilación tejida con entremeses de Francisco de Quevedo y algunos de sus sonetos más célebres. Una creación original de la compañía Morfeo Teatro que se pudo disfrutar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla en el marco del ciclo que coordina y lidera el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, con la producción de Plan A.

Este sábado, 2 de mayo se han realizado juegos y talleres y los pasacalles 'Danzas del Siglo de Oro' por la mañana en el Paseo de Almería, a cargo de Anayao Sabores de Antaño. Los talleres y juegos vuelven este sábado, de 17,00 a 20,00 horas. Con teatro de calle a las 17,00 y 18,30 horas habrá con 'Las marquesas del Siglo de Oro' y a las 20,00 horas será el pasacalles 'Mascarada veneciana'.

El domingo por la mañana se celebrarán las actividades suspendidas del viernes, con más juegos, talleres y pasacalles de gigantes entre las 11,00 y las 14,00 horas. La programación de entrada en espacios escénicos de la capital continúa este sábado también a las 20,30 horas con 'El Perro del Hortelano', de la Fundación Siglo de Oro.

En el primer fin de semana de mayo tendrá lugar una nueva actividad de entrada este domingo, en el Teatro Apolo, a las 19,00 horas con 'Mujeres de Oro', con Ruth Gabriel y Montse Peidro. Las entradas para los espectáculos del Apolo y Auditorio Maestro Padilla que las precisan se encuentran a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en la web https://almeriaculturaentradas.es/ a un precio de 15 y 12 euros en el Auditorio y de 12 euros en el Apolo.