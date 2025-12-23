El XX aniversario de los Juegos Mediterráneos 'Almería 2005' inspirarán a los 2.000 corredores de la San Silvestre

Presentación de la San Silvestre 2025. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 2.000 corredores participarán el próximo domingo en la San Silvestre que se celebrará en Almería bajo la temática de los Juegos del Mediterráneo Almería 2005, de los que este año se han celebrado su vigésimo aniversario con distintas actividades.

El concejal de Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha presentado este martes la prueba para la que apenas quedan unas 200 plazas para cerrar inscripciones, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Junto al presidente del club deportivo 'A qué atacamos', Emilio Martínez, el edil de Deporte ha recordado que la carrera más festiva del año arrancará a las 19,00 horas y recorrerá la Rambla hasta la Plaza Circular, con salida y meta a la altura del colegio La Salle. En total, un recorrido de 5,6 kilómetros al que se le darán dos vueltas.

También han asistido representantes de las dos asociaciones a las que se apoyará en la prueba: Amparo García, presidenta de la asociación Asperger, y Rebeca Tur, directora de A Toda Vela, así como María José Ramos, de Bloco Suca, que ofrecerá una batucada inclusiva.

Será una prueba con un claro carácter lúdico, y por eso se anima a ir disfrazados, en esta edición con el motivo de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, como recordaban los dos peluches de Indalete, presentes en la rueda de prensa.

Asimismo, también será solidaria, recaudándose fondos para las asociaciones Asperger y A Toda Vela. La inscripción, a 15 euros, se realiza en https://www.sansilvestredealmeria.com/.

"Es accesible para todas las personas, de cualquier edad o condición, y además hay premios a los ganadores y a los que participen con los disfraces más originales relacionados con Almería 2005", ha dicho Martínez al respecto.