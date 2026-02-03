La zona de bajas emisiones de Almería cumple un año sin sanciones y pendiente de conectar 18 cámaras de vigilancia

Cartel que regula la entrada a la zona de bajas emisiones (ZBE) al casco histórico de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La zona de bajas emisiones (ZBE) de Almería, que engloba el casco histórico y la zona de Pescadería delimitada por el Cerro de San Cristóbal y la calle de La Reina por su sector este, no ha registrado sanciones desde que hace un año se pusieran en funcionamiento las señales informativas en el perímetro de acceso en el que aún no se han instalado las 18 cámaras de vigilancia previstas para el control de este espacio de la ciudad.

La concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, ha valorado el funcionamiento de un espacio acotado por el Consistorio para cumplir con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con un área con limitaciones al tráfico para reducir emisiones de CO2.

El Ayuntamiento reguló a principios de 2025 la ZBE y estableció controles mediante la Policía Local para dar a conocer a residentes y conductores la aplicación de la nueva normativa con el compromiso de que, una vez superado el periodo de información ciudadana, se pondrían en servicio las 18 cámaras con lector de matrículas encargadas de controlar el acceso regulado a la zona.

No obstante, la concejal ha apuntado que el Ayuntamiento mantiene el "método manual" mediante la "presencia de policía" que "indica de forma amable" a quienes entran en la zona de bajas emisiones de forma indebida. "No suele venir mucha gente con vehículos de fuera que no cumplan la normativa específica", ha comentado.

La concejal ha señalado que la ordenanza municipal que regula la ZBE "no tiene espíritu sancionador" sino que simplemente busca "cumplir la normativa" y "las leyes" que obligaban a su implantación.

En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento determinó que podían acceder sin penalidades a la zona reservada un amplio rango de vehículos. En concreto, es de acceso para todos los que llevan el distintivo ambiental (0, ECO, C y B), ciclos, bicicletas y vehículos de movilidad personal, así como vehículos históricos y aquellos que, sin distintivo ambiental, "se encuentren de alta, en el municipio de Almería, en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT)".

Por el momento, la zona únicamente incluye estaciones meteorológicas que informan periódicamente sobre la calidad del aire y una veintena de señales en el perímetro que informan a los usuarios de la entrada al espacio restringido. Las cámaras son vistas ahora "como una alternativa también viable de cara al futuro" que, en cualquier caso, "se va a implantar".

García Lorca ha incidido así en el afán de "ordenación" y no de "prohibición" que mantiene el Ayuntamiento en el encaje de la ley estatal mediante su propia normativa al entender que "Almería de por sí se puede considerar una zona de bajas emisiones".

"No tenemos problemas de contaminación en esta ciudad, abierta al mar y con la influencia de viento, que hace que nunca se acumule ningún tipo de agente contaminante", ha dicho la edil, quien ha instado a sentirse "orgullosos" del trabajo que los técnicos municipales a la hora de delimitar el área de la ZBE.