Andalucía se presenta en Bruselas como región estratégica en el desarrollo de hidrógeno verde

El consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, atiende a los medios tras visitar el Salón de la Minería de Sevilla ‘Mining and Minerals Hall 2026’. A 20 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, participará en la Semana Europea del Hidrógeno, que se celebra en Bruselas del 26 al 30 de octubre, para posicionar a la comunidad autónoma como un enclave estratégico en la producción, distribución y exportación de hidrógeno verde, dar visibilidad a los proyectos en curso en Andalucía y mostrar el potencial de la comunidad andaluza como hub energético del futuro.

Según ha informado la Junta en una nota, esta presencia le permitirá, además, conectar con otros actores europeos e internacionales para establecer sinergias que contribuyan a seguir reforzando el liderazgo regional en este vector energético y atraer más inversiones industriales, ampliando las colaboraciones que con regiones europeas como Renania del Norte- Westfalia (Alemania) y Rotterdam (Holanda).

Para ello, el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, mantendrá encuentros con la secretaria de Estado de Renania del Norte- Westfalia, Silke Krebs, con quien abordará línea de cooperación entre ambas regiones.

En esta misma línea tendrá lugar otro encuentro con el vicealcalde de Puerto y Economía de Róterdam, Tim Vesnel, con quien se avanzará en el plan de trabajo que mantienen ambos territorios desde hace años en materia de hidrógeno.

En el marco de esta cita europea, Paradela también realizará una visita a los responsables de Moeve desplazados en el evento después de que el pasado mes de septiembre se pusiera la primera piedra en Huelva del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, un proyecto declarado como Proyecto de Interés Común (PCI) por la UE, que vincula la provincia onubense con el Campo de Gibraltar y que permitirá alcanzar 2 gigavatios de electrólisis y hasta 300.000 toneladas anuales de hidrógeno gracias a una inversión global de 3.000 Meuro.

Además, el consejero se reunirá con responsables del Clean Aviation Joint Undertaking, el programa de investigación e innovación de la Unión Europea para transformar la aviación hacia un modelo más sostenible, así como con el consejero de Ciencia e Innovación en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), David González.

Finalmente, Paradela asistirá a la apertura de la nueva sede de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) en Bruselas. Junto a la agenda institucional del responsable de Universidad, Industria, Energía e Innovación, también estará presente la Agencia Andaluza de la Energía en esta Semana Europea del Hidrógeno.

La entidad es miembro de Hydrogen Europe, la principal organización europea del sector del hidrógeno que integra 636 miembros de 47 regiones y como parte de esta organización participará en reuniones del Regional Pillar, el grupo de trabajo que agrupa a las regiones socias de Hydrogen Europe.

Del mismo modo, la Agencia asistirá a la presentación de la propuesta de creación de una alianza europea de regiones por las tecnologías de hidrógeno, impulsada por la región de Sajonia con la que Andalucía mantiene lazos de colaboración en materia de energías renovables.