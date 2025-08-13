Aagesen dice que la UE está "en preaviso" para ayudar en los incendios activos en España si lo solicitan

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen atiende a los medios tras la visita a la playa de Camposoto, el pasado 6 de agosto de 2025 en San Fernando (Cádiz) . ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que la Unión Europea está "en preaviso" para colaborar con sus medios de emergencia en los diversos incendios que hay activos en el territorio nacional "en caso de que sea necesario".

En declaraciones a los medios durante una visita al municipio gaditano de Vejer de la Frontera, Sara Aagesen ha señalado que el Gobierno de España ha abierto un llamamiento a la Unión Europea para pedir ayuda "en caso de que sea necesario" y que la respuesta a esta petición sea "más rápida y más ágil".

"De momento no ha sido necesario, pero ya están en preaviso", ha señalado la ministra, para quien el Gobierno de España se ha "anticipado" a la situación al solicitar esta colaboración de los servicios de emergencias de la Unión Europea.

Así, ha aseverado que "se está actuando en todos y cada uno de los incendios" actuales "con los medios de las comunidades autónomas y con ayuda de todos los medios de la Administración General del Estado", desde efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) hasta Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y medios propios de su ministerio.

Aagesen ha apuntado también que "son más de 50 medios aéreos y las 11 brigadas de refuerzo forestal" los que "siempre han estado disponibles para dar respuesta a esas necesidades", añadiendo que "tenemos que seguir trabajando y tenemos que conseguir que todas las comunidades autónomas, a la vista de esta situación, emprendan todas las actuaciones que sean necesarias de refuerzo".

En este marco, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno ha invertido "60 millones de euros en las 11 brigadas forestales que están repartidas por todo el territorio y que dan apoyo a todo el territorio nacional", a lo que se añade los "375 millones" para adquirir siete nuevos medios que estarán disponibles para la extinción de incendios "allá donde sean necesarios".

La también ministra para la Transición Ecológica ha hecho un llamamiento a "ser responsables" y "apostar por esos servicios profesionales y por crecer en un contexto en el cual España es vulnerable", considerando que los incendios "es algo en lo que tenemos que estar lo mejor preparados posible".