Abierta una investigación tras un tiroteo en La Línea (Cádiz) con un herido que luego se fuga del hospital

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos producidos en La Línea de la Concepción (Cádiz) donde ha habido un herido de bala tras un supuesto asalto en una vivienda. El herido acudió al hospital de la ciudad y posteriormente, se dio a la fuga.

Según han indicado a Europa Press fuentes policiales, el herido no ha sido de consideración y los agentes de la Policía Nacional se han personado en el domicilio donde han ocurrido los hechos, donde han estado tomando declaración a los familiares del herido.

Los hechos se produjeron en la madrugada de este lunes en una vivienda del Zabal, según ha adelantado Europa Sur, que ha detallado que un grupo de varias personas asaltaron la vivienda, maniataron a los familiares del joven y, en un momento dado, le dispararon hiriéndole en el cuello.

Posteriormente, el joven pudo acudir hasta el hospital, donde falsificó su identidad con un DNI falso, y posteriormente abandonó el recinto hospitalario sin tener el alta médica. No obstante, los agentes han podido identificar al joven, sobre el que pesan órdenes de ingreso en prisión, aunque aún no ha sido localizado y detenido.