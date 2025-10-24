Abortado un alijo de 1.700 kilos de hachís por la costa de Chipiona (Cádiz) con cuatro detenidos

CHIPIONA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil ha abortado un alijo de hachís que pretendía ser introducido por la costa de Chipiona (Cádiz), donde han detenido a cuatro personas de la embarcación que transportaba 1.700 kilos de hachís tras una persecución en el agua por parte del Servicio Marítimo con el apoyo de un helicóptero.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, la interceptación se realizó cuando los guardias civiles que operan en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación al oeste de la costa de Chipiona que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la costa.

Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga se alertó a dos patrulleras y un helicóptero de la Guardia Civil, que de manera conjunta comenzaron el seguimiento de la embarcación sospechosa. Una vez avistado desde el helicóptero se constató que transportaba fardos de arpillera y petacas de combustible.

Así, tras las primeras maniobras realizadas por las embarcaciones de la Guardia Civil para interceptar la embarcación, los agentes pudieron comprobar que la embarcación que transportaba la droga emprendió la huida apoyado por otras dos embarcaciones de alta velocidad que se unieron al seguimiento con el propósito de entorpecer la labor policial e impedir la interceptación.

Finalmente, debido a las maniobras combinadas de la Guardia Civil desde el agua y el aire pudieron interceptar la embarcación de alta velocidad, de 14 metros de eslora y cuatro motores de 350cv, que transportaba 1.700 kilos de hachís, procediendo a la detención de sus cuatro tripulantes.

PETAQUEO

Por otra parte, horas después de esta intervención, cerca de la playa de Aguadulce, en Rota, agentes del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), pudieron observar a varias personas acumulando petacas de combustible.

Por ello, alertaron a las patrullas de servicio, que pudieron abortar el repostaje e incautaron un total de 114 garrafas de combustible, más otras diez que se habían cargado en una embarcación neumática abandonada en la zona.

El operativo ha sido desarrollado por guardias civiles del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y la Unidad Aérea con base en Rota de la Guardia Civil.