Un acertante de Barbate (Cádiz) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones de este martes

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 14 de julio, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad gaditana de Barbate, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código DPT59493, ha sido validado en el Despacho Receptor nº 21.490, situado en Luis Braille, 47.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 14 de julio, ha estado formada por los números 42, 10, 19, 37 y 47. Las estrellas son 9 y 12. La recaudación ha ascendido a 36.499.073,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 50 millones de euros.