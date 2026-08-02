Activada Fase de Emergencia Nivel 1 por la OPE en el Puerto de Tarifa (Cádiz)

Archivo - Vista del Puerto de Tarifa - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha activado la Fase de Emergencia Nivel 1, por la alta frecuencia de vehículos en Tarifa, en el marco de la Operación Paso del Estrecho, desde las 17,30 horas de este domingo.

Según ha detallado la Autoridad Portuaria consultada por Europa Press, los vehículos que lleguen sin billete serán derivados al Puerto de Algeciras, no pudiendo entrar en Tarifa. A lo largo de esta jornada de domingo, han llegado unos 8.000 vehículos a Algeciras y 2.000 a Tarifa.

En contexto, este sábado la OPE ha registrado el embarque de 39.006 pasajeros y 10.056 vehículos en ambos puertos gaditanos. Misma jornada en la que el ritmo de llegada de vehículos ha superado el millar por hora.

Por otro lado, siguen activas las medidas especiales con el fin de agilizar el embarque de los viajeros de esta OPE, como sistema de intercambiable de billetes de la línea hacia Tánger permanecerá activa toda la noche, dado que la frecuencia de vehículos no alcanza el tráfico normal de 200 a la hora.

La OPE 2026 se desarrolla entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y las fechas de mayor afluencia de viajeros, aun pendientes en la fase de ida, coinciden este fin de semana, entre el viernes 31 de julio y el lunes 3 de agosto, mientras que la fase de retorno concentrará sus jornadas más críticas del 28 al 31 de agosto.