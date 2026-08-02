La OPE registra 39.000 pasajeros y 10.000 vehículos en los puertos de Algeciras y Tarifa (Cádiz)

Archivo - Vista del puerto de Algeciras durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Operación Paso del Estrecho ha registrado el embarque de 39.006 pasajeros y 10.056 vehículos este sábado, 1 de agosto, en los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa. Misma jornada en la que el ritmo de llegada de vehículos ha superado el millar por hora.

Según han detallado fuentes de la Autoridad Portuaria a Europa Press, el Puerto de Algeciras ha registrado el embarque de 30.842 pasajeros y 8.127 coches en las líneas hacia Ceuta y Tánger. Por su parte, el de Tarifa ha contabilizado 10.056 personas y ha batido su récord histórico en cuanto a coches embarcados en una misma jornada, con 1929.

Además, en el marco de la OPE, ambos Puertos siguen operando con las medidas especiales con el fin de agilizar el embarque de los viajeros, como sistema de intercambiable de billetes, que permite a los pasajeros embarcar en el primer barco disponible sin importar la naviera que emitió el ticket. Asimismo, la Autoridad Portuaria ha indicado que la ocupación es "muy alta" en la estación de Algeciras.

En contexto, la OPE 2026 se desarrolla entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y las fechas de mayor afluencia de viajeros, aun pendientes en la fase de ida, coinciden este fin de semana, entre el viernes 31 de julio y el lunes 3 de agosto, mientras que la fase de retorno concentrará sus jornadas más críticas del 28 al 31 de agosto.