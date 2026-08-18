Adelante Andalucía arranca el curso político en Cádiz renovando su portavocía local con María Sánchez y Álvaro Zaldívar

María Sánchez y Álvaro Zaldívar, nuevos portavoces de Adelante Andalucía en la ciudad de Cádiz. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha informado de que inicia el nuevo curso político en Cádiz con la renovación de su portavocía local, que a partir de ahora estará encabezada conjuntamente por María Sánchez y Álvaro Zaldívar. Ambos asumirán de manera coordinada esta responsabilidad al frente de la formación andalucista de izquierda en la ciudad, donde el partido ya gobernó entre 2015 y 2023 con José María González 'Kichi'.

María Sánchez y Álvaro Zaldívar toman así el relevo de Ana Fernández, exconcejala del Ayuntamiento de Cádiz durante el mandato de 'Kichi', que hasta ahora había ejercido como portavoz local de Adelante Andalucía en Cádiz.

El portavoz de Adelante en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, se ha pronunciado al respecto en la red social X, recogida por Europa Press, donde ha destacado la trayectoria de María Sánchez, de quien ha escrito es "ingeniera del metal, activista por la vivienda, carnavalera de la calle y una mujer brillante". Sobre Álvaro Zaldívar ha resaltado que es un compañero "comprometido, solidario, imprescindible".

"Orgullo y futuro", ha expresado el líder de Adelante, quien ha mandado un mensaje a Cádiz: "Vamos a por todas".

La renovación se ha producido tras la celebración de una asamblea extraordinaria y un proceso de votación entre su militancia, enmarcado en el proceso de actualización y renovación de sus estructuras locales que Adelante Andalucía está desarrollando en sus diferentes asambleas de Andalucía tras el último ciclo electoral, como ha informado en una nota.

Se trata de un proceso con el que la organización pretende "reforzar su implantación territorial, renovar equipos y afrontar esta nueva etapa con más fuerza de cara también a los próximos comicios municipales".

Los nuevos coportavoces han destacado que afrontan esta nueva responsabilidad "con muchas ganas, ilusión y el compromiso de seguir construyendo una alternativa andalucista, de izquierdas y pegada a los problemas reales de la gente de Cádiz".

Al mismo tiempo han puesto en valor el trabajo desarrollado hasta ahora por Ana Fernández, agradeciendo su "compromiso y el trabajo realizado hasta ahora". "Recogemos el testigo con la intención de continuar el camino iniciado, pero también para abrir una nueva etapa, sumando a más personas y haciendo de Adelante Andalucía una organización cada vez más fuerte en Cádiz", han añadido.

Como se ha resaltado, ambos son miembros de Adelante Andalucía desde hace cuatro años y asumen esta coportavocía con "la voluntad de seguir haciendo crecer Adelante Andalucía en Cádiz, fortaleciendo la organización y estando presentes en las luchas y reivindicaciones de nuestros barrios y de nuestra ciudad", como han señalado.

En este sentido, ambos han reivindicado la necesidad de que Adelante siga siendo "una herramienta útil para defender los servicios públicos, el derecho a la vivienda, un modelo de ciudad que ponga en el centro a sus vecinos y vecinas frente al actual Gobierno municipal, cuya gestión de lo público, sobre todo en materia de limpieza, asuntos sociales, vivienda, infraestructuras y transporte público, está siendo más que cuestionable".

Sobre María Sánchez, Adelante ha detallado que es ingeniera trabajadora del sector del metal en Cádiz, además de haber formado parte de la coordinadora local de Adelante Andalucía Cádiz y ser activista de los movimientos sociales y vecinales de la ciudad. Actualmente participa de forma activa en el Sindicato de Inquilinas de Cádiz.

Álvaro Zaldívar es trabajador social, miembro fundador y coordinador de proyectos de la Asociación Alendoy desde 1999, y desarrolla su labor activista en la Asociación Cádiz Saharauia, en la que ha promovido diversos proyectos de cooperación con el Sáhara Occidental.