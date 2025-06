Adelante Andalucía habla de "convenio de mierda" en el sector del metal en Cádiz y critica el "silencio" del Gobierno

PUERTO REAL (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha manifestado sobre el acuerdo en el sector del metal que "cuando un convenio se negocia a espaldas de los trabajadores y en despacho a puerta cerrada es siempre un convenio de mierda y un convenio que supone ataques y pérdidas de derechos para los trabajadores". Además, ha afirmado que le "da vergüenza que después de más de diez días de lucha del metal, la ministra de Trabajo no se haya dignado a venir a Cádiz, a reunirse con los trabajadores y no haya dicho ni pío".

En declaraciones a los periodistas, García ha manifestado con respecto a la negociación del convenio que "la solución siempre es que el poder lo tengan las asambleas de trabajadores". "Esto también nos demuestra que cuando los trabajadores se echan a la calle, se ponen a pelear y hay unidad por abajo entre todos los trabajadores, se puede torcer el brazo a los que traicionan, a los que quitan derechos y a los que quieren negociar a espaldas de los trabajadores", ha afirmado.

Así, ha valorado la manifestación convocada por CTM, CGT y "muchos trabajadores" y la "unidad para luchar, porque los que negocian después nunca sufren las condiciones laborales que ellos han negociado, siempre las negocian para que las sufran otros". "Luchando en la calle, con asambleas, es como se le puede torcer el brazo a los que quieren hacer que cada día haya menos derechos en el metal", ha añadido.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno "no ha dicho ni pío" y "demuestra que no le importa nada los trabajadores de Cádiz y lo que le importa es defender siempre los intereses de la patronal". "Hace tres años lo que hicieron fue mandar tanquetas cuando gobernaba el PSOE con Podemos y hoy, cuando gobierna el PSOE con Sumar, mandan detenciones, palos y más detenido y más represión", ha añadido García, que ha dicho que "eso es lo que pasa cuando no gobierna la izquierda y gobierna un partido al que le interesan los intereses de la patronal por encima siempre de los derechos de los trabajadores".

Así, ha criticado las cinco detenciones que se han producido este lunes y ha asegurado que "le han pegado a los trabajadores que lo único que estaban pidiendo es sus derechos". "A la subdelegada del Gobierno se le ha dado exactamente igual y la respuesta es más palos, más tanquetas, más despliegue policial desproporcionado y más reprimir a los trabajadores", ha manifestado García, que ha añadido que le da "absoluta vergüenza, más si viene de un partido que se dice izquierda".