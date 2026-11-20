La candidata de Adelante Andalucía al Congreso por Cádiz, María Sánchez, en un acto en Conil de la Frontera - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha planteado este viernes un paquete de medidas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas autónomas, un colectivo "fundamental" para la economía andaluza y para el mantenimiento de "miles de pequeños negocios y actividades profesionales en la provincia de Cádiz", con propuestas que pasan por "menos cuotas" de autónomos y "menos burocracia".

La candidata de Adelante Andalucía al Congreso por Cádiz, María Sánchez, ha defendido este viernes en Conil de la Frontera la necesidad de acabar con "las dificultades económicas y administrativas" que afrontan las casi 70.000 personas registradas en el régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que trabajan por cuenta propia.

Entre las propuestas de la formación se encuentra establecer un sistema de cuotas a la Seguridad Social ajustado a los ingresos reales, para que las personas autónomas "no tengan que asumir pagos que no se corresponden con lo que verdaderamente ganan".

"Desde Adelante Andalucía creemos que es momento de estar con las personas que trabajan por su cuenta y apostar por un sistema más justo, en el que cada persona autónoma pague en función de lo que realmente gana y no tenga que vivir con la incertidumbre de cómo va a llegar a final de mes", ha señalado Sánchez.

La formación también propone reducir la cuota durante los periodos de vacaciones y eliminar su pago durante los permisos por nacimiento y cuidado, para garantizar que las personas autónomas "puedan descansar y ejercer sus derechos de conciliación sin que eso suponga un perjuicio económico añadido".

Al respecto, ha indicado que "ser autónoma o autónomo no puede significar renunciar a las vacaciones, a cuidar de tus hijos o a tener los mismos derechos de conciliación que cualquier otra persona trabajadora" y que lo que se quiere es que "quienes levantan cada día su negocio también puedan descansar y cuidar de sus familias sin que eso se convierta en un problema económico".

Otro de los ejes de las propuestas es reducir la carga burocrática que soporta el colectivo. Para ello, Adelante Andalucía plantea crear una oficina única que permita centralizar los trámites administrativos y poner en marcha un servicio "público y gratuito de asesoramiento" que ayude con la gestión de documentación, las cuentas y las facturas.

"Necesitamos una Administración que facilite las cosas, con una ventanilla única y una asesoría pública y gratuita que acompañe a quienes trabajan por cuenta propia", ha explicado María Sánchez.

Con estas medidas, Adelante Andalucía defiende un modelo que reconozca los derechos de las personas autónomas, reduzca sus cargas económicas y administrativas y facilite que puedan desarrollar su actividad sin tener que asumir en solitario todas las dificultades de emprender y mantener un pequeño negocio.