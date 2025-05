Adelante empieza una campaña de reuniones con AMPAS para recopilar los problemas de los comedores escolares

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha comenzado este jueves en Jerez de la Frontera (Cádiz) una campaña que le llevará a recorrer toda la Comunidad Autónoma para corroborar, tras reuniones con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS), los problemas comunes en la prestación del servicio de comedor escolar en los centros educativos andaluces.

Al calor de su Proposición de Ley del derecho al comedor escolar en la educación pública, pendiente de debate en el Parlamento de Andalucía y que tiene el criterio contrario del Consejo de Gobierno, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reivindicado "conseguir que los comedores escolares de calidad, públicos y con cocina in situ sean una realidad".

Este jueves en Jerez, además de presentar los detalles de su iniciativa legislativa, García se ha reunido con la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa) de Jerez, varias AMPAS y con representantes de USTEA.

"Hemos llevado una ley de comedores para arreglar este problema, que los comedores sean 100% públicos y que se cocine in situ, que en todos los coles haya una cocinera o cocinero y que no estemos dependientes de catering de línea fría que traen comida hecha a cientos de kilómetros del colegio que hacen que los niños coman mal a costa de un derecho", ha argumentado al respecto el portavoz de Adelante.

La formación andalucista ha remarcado "el problemón" con la situación actual de comedores escolares en Andalucía al argumentar que "se come mal, se come comida de mala calidad, los niños salen con hambre", argumento al que ha sumado que "se generan condiciones laborales pésimas para los trabajadores", además de que "tenemos los comedores en manos de multinacionales a las que solo les interesa ganar dinero y no la calidad de la comida para los niños".