Adelante Izquierda Gaditana pide al Consistorio medidas para proteger a personas sin hogar ante la ola de calor

Una mujer se refresca en una fuente en imagen de archivo. - María José López - Europa Press

CÁDIZ 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Izquierda Gaditana, Helena Fernández, ha preguntado al equipo de Gobierno de Bruno García qué medidas tiene previsto poner en marcha para salvaguardar a las personas sin hogar de la ciudad ante la nueva ola de calor anunciada para los próximos días, al considerar que es imprescindible dar una respuesta institucional al colectivo social más vulnerable.

Fernández ha apuntado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de un episodio de altas temperaturas que afectará a la provincia de Cádiz durante los próximos días, por lo que considera necesario que el Ayuntamiento active medidas extraordinarias para proteger a quienes viven en la calle y carecen de espacios adecuados para resguardarse del calor, según ha señalado la formación en una nota de prensa.

En este sentido, la edil ha preguntado expresamente si el Gobierno municipal "va a permitir que las personas sin hogar puedan permanecer de forma continuada en los centros de acogida, espacios comunes de alojamientos transitorios y albergue mientras duren los avisos por altas temperaturas, evitando así que tengan que abandonar las instalaciones durante las horas de mayor riesgo para su salud".

La portavoz adjunta de AIG ha subrayado que esta situación "vuelve a poner de manifiesto" la necesidad de que Cádiz cuente con una red de refugios climáticos accesibles para la ciudadanía, una propuesta que la formación defenderá en el próximo Pleno ordinario del mes de julio y que considera especialmente necesaria ante el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático.

Asimismo, Fernández ha dirigido otra pregunta al concejal delegado de Servicios Sociales, Pablo Otero, para conocer qué solución va a ofrecer el Ayuntamiento ante el cierre durante el mes de agosto de los comedores sociales Virgen de Valvanuz, en la calle Santiago, gestionado por la Fundación Dora Reyes, y Virgen Poderosa, en la calle María Arteaga, impulsado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

La concejala ha señalado que diversas asociaciones han alertado de que el cierre temporal de ambos recursos por vacaciones, labores de mantenimiento y otras circunstancias provocará que las cerca de doscientas personas sin hogar que viven en las calles de Cádiz tengan que sobrevivir durante todo el mes de agosto únicamente con bocadillos, una situación que considera "absolutamente insuficiente e impropia de una ciudad que debe garantizar unas condiciones mínimas de dignidad a las personas más vulnerables".

Por ello, la formación de izquierdas ha instado al Gobierno municipal a explicar qué medidas alternativas tiene previstas para asegurar una alimentación adecuada a este colectivo durante el cierre de los comedores, y reclama que el Ayuntamiento actúe con la máxima diligencia para evitar que la combinación de las altas temperaturas y la falta de recursos básicos agrave aún más la situación de quienes viven en la calle.

"Las administraciones públicas tienen la obligación de proteger a quienes más lo necesitan. No podemos normalizar que casi doscientas personas afronten una ola de calor sin refugios climáticos, sin garantías de permanecer en el centro de acogida durante las horas críticas y, además, con la incertidumbre sobre cómo van a acceder a una comida caliente durante todo el mes de agosto", ha concluido Fernández.