Adelante reclama más inspecciones y seguridad laboral tras la muerte de un trabajador este lunes en Jerez (Cádiz)

Archivo - El candidato y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a la parlamentaria por Cádiz, Leti Blanco (d), en una atención a los medios. ARCHIVO. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reclamado un refuerzo "urgente" de la seguridad y la prevención en los centros de trabajo tras el accidente laboral de este pasado lunes en Jerez de la Frontera (Cádiz), en el que un trabajador de 53 años fallecía al ser atropellado por un camión mientras realizaba tareas de asfaltado en la carretera A-382.

En una nota, la parlamentaria de Adelante por Cádiz, Leti Blanco, ha pedido a las administraciones competentes que "actúen para evitar que estas tragedias sigan repitiéndose", abogando por "más inspecciones de trabajo, más prevención, más recursos y un control mucho más riguroso para garantizar que las empresas cumplen con sus obligaciones".

"Detrás de cada accidente laboral hay una persona, una familia y un proyecto de vida", ha recordado Blanco, asegurando que "no basta con lamentar cada muerte que ocurre".

Tras el accidente laboral mortal del lunes, la parlamentaria ha demandado que se depuren las responsabilidades que correspondan en cada caso y que exista "una verdadera rendición de cuentas" para las empresas, manifestando que éstas "tienen que saber que la seguridad laboral no es un trámite ni un papel que se firma", sino que "tiene que cumplirse y las administraciones tienen que vigilar que se cumpla, sancionando cuando sea necesario".

Para Adelante, los datos reflejan la dimensión del problema en la provincia de Cádiz, donde entre enero y junio de 2026 se registraron 5.575 accidentes de trabajo con baja, según los datos difundidos por UGT y apuntados por esta formación política.

En 2025 fueron 11.899 accidentes laborales, "más de 32 al día", como se ha apuntillado, unas cifras que "evidencian una situación que no puede seguir tratándose como una sucesión de casos aislados", según ha expuesto Adelante.

Por eso, ha considerado "especialmente necesario" el reforzar la vigilancia en sectores con trabajos de riesgo, como la construcción, la industria, la logística o las labores en carretera, así como abordar otros factores que están agravando la siniestralidad, apuntando a cuestiones como "la precariedad, los ritmos de trabajo, el estrés, la falta de formación preventiva o la exposición a temperaturas extremas".

"Cádiz está sufriendo unas cifras de siniestralidad laboral escandalosas y detrás de ellas hay vidas. Todas las instituciones competentes tienen que asumir su responsabilidad y poner encima de la mesa recursos suficientes para reforzar la inspección, la prevención y la seguridad en el trabajo", ha manifestado Leti Blanco.