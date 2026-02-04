La Aemet amplía a la comarca gaditana del Campo de Gibraltar el aviso rojo activo en Grazalema y Ronda (Málaga)

Bomberos y miembros de la Guardia Civil evalúan los daños ocasionados por las lluvias de la borrasca 'Francis' en el Campo de Gibraltar en una imagen de archivo - Nono Rico / Europa Press

CÁDIZ 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado hasta las 15.00 horas de este miércoles 4 de febrero aviso de nivel rojo --peligro extraordinario-- en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar por lluvias que pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en el entorno del municipio de Algeciras.

Este aviso de nivel rojo se suma a los que ya estaban vigentes en las comarcas de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga), donde pueden alcanzarse acumulados superiores a los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas.

En todo el litoral de Cádiz hay además activos avisos de nivel naranja por fenómenos costeros y fuertes vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, lo que ha llevado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía a cerrar los puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, comprendidos en el ámbito geográfico de la provincia de Cádiz y Estrecho de Gibraltar, mientras el aviso de temporal permanezca vigente.

En este sentido, tienen prohibida la salida: catamaranes del servicio de pasaje de la Bahía de Cádiz, buques y embarcaciones de recreo, tanto de servicio comercial o no, de servicios portuarios distintos de los servicios de practicaje, remolque, portuario y amarradores; así como dragas, gánguiles, embarcaciones de apoyo a submarinistas y embarcaciones dedicadas a cualquier otra actividad en las zonas de servicio portuario. También tienen restringida la salida buques y embarcaciones de pesca y todos aquellos que entren o salgan sin práctico a bordo.

Aemet avisa de un recrudecimiento de las condiciones meteorológicas a partir de las 22.00 horas del martes con el impacto de la borrasca 'Leonardo' por el sur peninsular, acompañada de una masa de aire de origen tropical con previsión de precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo ya es extrema, por lo que conllevará un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántico andaluza como en la mediterránea, junto con posibles deslizamientos de tierra.

'Leonardo' trae también una intensificación del viento con rachas muy fuertes en amplia zonas y temporal marítimo, con caídas de árboles, ramas y daños en bienes e infraestructuras. Según Aemet, este miércoles será el día de mayor adversidad del episodio y las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves.

El aviso naranja -peligro importante- por lluvia y viento se extiende también a las comarcas de Campiña gaditana, Litoral y Estrecho, así como por lluvia a Sol y Guadalhorce y Axarquía (Málaga), junto con la Costa granadina, Nevada y Alpujarras, y Cuenca del Genil, más Cazorla y Segura (Jaén).

El resto de las provincias están bajo nivel amarillo -peligro bajo- por lluvia y viento en toda las comarcas de Huelva, la Campiña sevillana y Sierra Sur, Córdoba (Campiña y Subbética), Antequera (Málaga), Jaén (Capital y Montes, Valle del Guadalquivir), Guadix y Baza (Granada), junto con las comarcas almerienses de Poniente y Almería capital, Nacimiento y Campo de Tabernas, Valle del Almanzora y Los Vélez.

La Aemet ha informado, asimismo, aviso naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de Andalucía con olas de hasta seis metros en algunos puntos y rachas de viento de hasta 75 kilómetros por hora y fuerza 8, salvo en Huelva, que permanecerá en amarillo.