La EMA envía alertas Es-Alert en Los Puentes (Jaén) y pide precaución por riesgo de inundaciones

Imágenes del río Guadalete a su paso por la barriada de la Corta. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha enviado nuevos mensajes Es-Alert a los teléfonos móviles de la ciudadanía que se encuentra en la zona de Los Puentes, en Jaén, ante el riesgo de inundación.

Sanz ha trasladado esta información a través de un mensaje en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha pedido a la máxima prudencia, recomendado evitar desplazamientos, no cruzar zonas anegadas ni transitar por el cauce de los ríos, y, en caso de estar en zonas inundables, trasladarse a lugares elevados.

Estos nuevos mensajes se suman a los enviados la tarde del martes a la población de los 47 municipios de las comarcas de Grazalema y el Estrecho gaditano, así como de la serranía de Ronda, en Málaga.