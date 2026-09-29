Agredido un facultativo en Rota (Cádiz) por un paciente que exigía renovar su medicación

Archivo - Centro de Salud de Rota. - CSIF - Archivo

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un facultativo del servicio de Urgencias de un centro de salud en Rota (Cádiz) ha sido agredido el pasado domingo por un usuario que exigía renovar su medicación y tras informarle que debía pedir cita con su médico de familia, comenzó a gritar y agredió al facultativo que lo atendía.

Por ello, según ha indicado la Junta en una notam el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones. Además, ha convocado una concentración de repulsa a las puertas del centro de salud, en apoyo al profesional agredido y como rechazo a cualquier tipo de violencia contra el personal sanitario.

Tanto la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria como desde la Delegación Territorial de Sanidad han lamentado lo sucedido y trasladado su apoyo al personal sanitario. Asimismo, ha recordado que la Consejería de Sanidad mantiene una política de tolerancia cero frente a las agresiones a profesionales sanitarios, cuya responsabilidad recae exclusivamente en quienes las cometen.

En este sentido, ha indicado que la Consejería de Sanidad cuenta con diversos instrumentos incluidos en su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la figura del profesional guía, la implantación de canales ágiles y rápidos de atención a las víctimas, asistencia psicológica durante el tiempo necesario y acciones formativas dirigidas a los profesionales para afrontar situaciones de violencia en el ámbito sanitario.

Asimismo, ha recordado que la semana pasada el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, anunció que el Gobierno andaluz va a impulsar una ley específica sobre agresiones a profesionales del sistema sanitario.