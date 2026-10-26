Albares destaca la posición estratégica de Cádiz y se compromete a ponerla "en el centro de España y Europa"

El candidato número uno del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz y ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (c), junto a Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general del PSOE de Cádiz, y Mamen Sánchez, diputada por Cádiz en el Congreso - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz y ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha resaltado la posición estratégica que tiene la provincia gaditana "para la proyección de España", comprometiéndose a situarla "en el centro de España y Europa", aunque asegurando que "está ya en el corazón de todos nosotros".

"No hay provincia más estratégica y que proyecte tanto a nuestro país como esta", ha afirmado Albares en referencia a Cádiz, trasladando el "honor" que le supone ser el cabeza de lista de los socialistas gaditanos para estas próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Así se ha expresado en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto con cargos orgánicos e institucionales del PSOE de Cádiz, donde ha destacado que es una tierra que "conoce bien" y que ha visitado "en múltiples ocasiones", sobre todo para llevar a término el acuerdo "histórico" sobre Gibraltar, que entró provisionalmente en vigor el pasado 15 de julio, y "dar estabilidad a los 300.000 gaditanos del Campo de Gibraltar y, sobre todo, a los 15.000 trabajadores transfronterizos".

Albares ha hablado también de la importancia de la Bahía de Cádiz y su industria, que genera empleo "de alta calidad" que "hay que seguir fomentando e impulsando" en empresas "fundamentales" también para esa "proyección de España y de su industria", como puede ser Navantia, donde "los gaditanos, esta ciudad y su bahía desempeña un papel fundamental".

Además, ha hecho alusión a Rota y la Base Naval, que "aportan a la seguridad de España, a la seguridad de Europa y a la seguridad transatlántica", y a Jerez de la Frontera, una ciudad "tan importante" que "lleva y proyecta el nombre de España por todos los rincones de Europa y del mundo".

Por todo ello, el ministro y candidato por Cádiz ha resaltado que "este es el momento" de dotar a la provincia "de las infraestructuras necesarias para situarla en ese centro", con el tren de alta velocidad como mejoras en carreteras y de autopistas, además de "aprovechar" el aeropuerto de Gibraltar para "dinamizar la conectividad, el turismo y el desplazamiento de los ciudadanos".

También ha abogado por "preguntarnos, plantear propuestas y seguir avanzando en cosas muy concretas para el bienestar de todos los ciudadanos de la provincia". Entre ellas ha citado la vivienda, del que ha dicho es "un derecho y tiene que ser asequible para todos los ciudadanos" de Cádiz, el aumento de las pensiones y del salario mínimo, y servicios públicos como la sanidad y la educación.

"Tenemos que seguir avanzando en derechos y tenemos que prevenir que aquellos que quieren recortar en derechos y hacer una involución en nuestro país puedan conseguirle. Ese es mi compromiso con Cádiz, el compromiso que tengo desde hace muchos años, siempre pensando en que Cádiz esté donde está ya, en el corazón de todos nosotros, en el centro de España y en el centro de Europa, porque no hay provincia más estratégica y que proyecte tanto a nuestro país como esta", ha argumentado Albares.

Preguntado sobre la llegada del AVE a Cádiz, el candidato socialista se ha mostrado "muy consciente" de la necesidad de mejorar las infraestructuras en la provincia, resaltando que desde el Gobierno de España "se ha hecho una gran inversión y un gran esfuerzo" por mejorarlas, resaltando de nuevo el que el aeropuerto de Gibraltar vaya a ser "de uso compartido".

Específicamente sobre el AVE, ha dicho que "tiene que llegar a la provincia" y que además "hay que mejorar y ampliar toda la red de carreteras y de autovías" porque Cádiz "tiene mucho que ofrecer a España pero para eso hay que terminar de conectarla". Esto, ha defendido, "se ha venido haciendo en los últimos años y es una de las claves para que Cádiz dé todo su potencial".

Respecto a Gibraltar y la condición de frontera de Cádiz con la colonia británica, Albares ha hecho hincapié en que el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido "por fin hace que Gibraltar y el Campo de Gibraltar no vivan espalda contra espalda, sino que se den la mano", al ser un tratado "por la convivencia" que ha hecho desaparecer "para siempre" la Verja, y con ella "desigualdades históricas", citando la fiscalidad, que va a permitir la inversión en todo el Campo de Gibraltar y que "va a dar seguridad a esos 15.000 trabajadores transfronterizos y a los futuros, porque todo el área se va a dinamizar".