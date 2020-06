Alcalde de Algeciras (Cádiz) critica al Gobierno por trasladar los migrantes contagiados desde Almería "de noche"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha criticado este sábado al Gobierno porque, según ha explicado, los inmigrantes que están en cuarentena en el piso tutelado que gestiona la ONG Cepaim llegaron a la ciudad "de noche escoltados en autobús" por la Guardia Civil "bajo las órdenes del mando único".

"Lo primero que debe haber entre las instituciones es lealtad y aquí ha faltado", ha dicho el alcalde en declaraciones a los medios antes de explicar que el 31 de marzo llegó una barca tipo zodiac con inmigrantes subsaharianos a Almería, la Policía Nacional los identificó y la Guardia Civil, "bajo las órdenes del mando único", los trajo "de noche escoltados en autobús" y los dejó a todos en Algeciras, un hecho que "no es de recibo de ninguna de las maneras".

Como han concretado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press, la forma de llegada de estas personas a la ciudad se ha conocido a raíz de que haya muerto una persona este miércoles y se hayan aislado sus contactos, los residentes de una pensión y los del referido piso tutelado. En este piso hay, según las mismas fuentes, 14 personas en cuarentena.

En opinión de Landaluce, "siempre se ha demostrado que en situaciones difíciles" el Ayuntamiento colabora y pone como ejemplo que en este estado de alarma el de Algeciras ha sido "el único que ha puesto un pabellón para atender a los sin techo en unas condiciones adecuadas y dignas". "Es más, sabemos que nos han traído indigentes de otras zonas alejadas del Campo de Gibraltar y nosotros no hemos protestado", añade, antes de reincidir en que el traslado de esos migrantes "no es de recibo".

"Eso no es lógico, no es de recibo, no es colaboración institucional, no es lealtad institucional y no es respeto, así que voy a protestar formalmente porque el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el mando único, en pleno estado de alarma, no puede hacernos esto. Nosotros somos solidarios y colaboramos, pero tenemos problemas y no nos pueden aumentar el número de personas que tenemos que atender, ni una forma directa ni indirecta, y sobre todo, sin informarnos. Así no se hacen las cosas", concluye.